La FA condamnée à une amende par l’UEFA après que des fans anglais aient utilisé un stylo laser et hué l’hymne contre le Danemark

Un laser vert a brillé sur le visage de Kasper Schmeichel avant le but vainqueur de l’Angleterre (ITV)

La Football Association a été condamnée à une amende de 30 000 € (26 000 £) par l’UEFA pour avoir fait briller un stylo laser et hué l’hymne national du Danemark lors de la demi-finale de l’Euro 2020 de mercredi.

Plus tôt cette semaine, la FA anglaise a été inculpée par l’UEFA pour trois infractions lors de la demi-finale à Wembley alors que les fans ont hué l’hymne national adverse, déclenché des fusées éclairantes rouges à l’intérieur du stade, tandis qu’un supporter a braqué un stylo laser vert dans les yeux du gardien danois. Kasper Schmeichel quelques instants avant le penalty de Harry Kane qui a conduit au but vainqueur de l’Angleterre.

Et maintenant, la FA a reçu sa punition pour les perturbations pendant le match comme une déclaration de l’UEFA: “Le CEDB a décidé d’infliger une amende de 30 000 € à l’English Football Association pour l’utilisation d’un pointeur laser, les perturbations pendant les hymnes nationaux et le feu d’artifice. .’

