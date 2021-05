La FA Cup blessé a inspiré l’humble héros de la Ligue des champions de Chelsea, Mason Mount, et il vise maintenant un titre de Premier League la saison prochaine

La star de Chelsea, Mason Mount, a admis que sa finale de la FA Cup avait inspiré la gloire de la Ligue des champions au Portugal.

Le milieu de terrain anglais a de nouveau été impressionnant alors que les Blues ont battu Man City 1-0 en finale.

Mount est un vainqueur de la Ligue des champions, âgé de 22 ans

Il a accordé une passe décisive pour le seul but du match avec son ballon traversant superbement exécuté pour Kai Havertz permettant à l’Allemand de contourner Ederson et de frapper à la maison.

La course à bout de souffle et le sens tactique de Mount ont aidé les Blues à étouffer une équipe de Pep Guardiola, ce qui a à peine créé une chance claire tout au long du match.

Et son attitude lors d’une nuit glorieuse était en partie due aux deux dernières défaites de la FA Cup auxquelles il faisait maintenant partie.

Perdre contre Arsenal la saison dernière et Leicester City il y a quelques semaines à peine l’a clairement frustré et Mount tenait à ce qu’il ne souffre pas davantage lors de cette finale.

Mount a été dévasté par la défaite de Chelsea contre Leicester à Wembley cette saison

Il a déclaré à BT Sport: «J’ai disputé deux finales pour Chels et nous les avons tous deux perdus – des FA Cup. La façon dont ça fait mal après le match.

«J’ai rêvé quand j’étais gamin, aller jusqu’au bout, faire une finale et remporter le trophée, c’est ce que je veux dire. C’est ce qu’est ce club. Je le sais de part en part.

«J’étais là-bas quand j’étais enfant et maintenant pour aller jusqu’au bout en Ligue des champions, nous avons eu des matchs difficiles et difficiles. Nous avons joué quelques meilleures équipes. Et maintenant, nous sommes dans une finale et nous avons gagné.

«Je ne peux pas le mettre en mots. C’est une occasion si spéciale. En ce moment, nous sommes la meilleure équipe du monde. Vous ne pouvez pas nous enlever cela.

Mount (à gauche) a aidé le tout premier but de Havertz en Ligue des champions

Mount se fait rapidement une réputation non seulement comme l’un des meilleurs jeunes talents d’Angleterre, mais aussi comme une star honorable et humble.

Il n’a pas tardé à souligner que ce ne sont pas seulement les 11 sur le terrain qui méritent d’être récompensés après un triomphe.

“Ce ne sont pas seulement les joueurs, nous avons beaucoup de personnel ici qui est venu”, a-t-il ajouté.

«J’avais mon père dans les gradins. J’ai fondu en larmes en le voyant. C’est un long, long voyage pour arriver à ce moment ici. À ma famille, je les remercie pour tout.

«Ils m’ont tout donné et maintenant ces [medals] sont les récompenses.

Montez avec sa famille et le trophée de la Ligue des champions

Et poursuivant son attitude désintéressée, il a révélé qu’il avait consolé les joueurs de City après le coup de sifflet final et s’est assuré de reconnaître leurs réalisations.

Mount a déclaré: «Ils ont tout donné comme nous, donc mes célébrations après le match ont été interrompues parce que je suis allé vers eux parce que je sais ce qu’ils ont donné.

«Je suis simplement allé les voir et je leur ai dit qu’ils méritaient d’être ici à cause de ce qu’ils ont fait cette année. Ils ont l’une des meilleures équipes du monde, sinon la meilleure, définitivement en Premier League.

Mount fêté sauvagement avec le trophée de la Ligue des champions

Mais inquiétant pour City, d’autant plus qu’ils ont perdu les trois fois qu’ils ont affronté Chelsea sous Thomas Tuchel, Mount vise un titre anglais.

“C’est difficile pour eux, mais j’espère que la saison prochaine, nous ferons également pression pour la Premier League”, a-t-il ajouté.

