La FA frappée d’une amende de 25 630 £ par l’UEFA après que le gardien danois Kasper Schmeichel se soit fait briller le visage par un fan anglais à Wembley avant le penalty de Harry Kane

La Football Association a été condamnée à une amende de 25 630 £ après qu’un pointeur laser a été braqué sur le gardien danois Kasper Schmeichel lors de la victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi.

La sanction, confirmée samedi par l’instance dirigeante européenne de l’UEFA, prend également en compte les huées lors des hymnes nationaux à Wembley et le déclenchement de feux d’artifice à l’intérieur du stade.

Un laser a été allumé dans l’œil de Schmeichel peu de temps avant que Kane ne prenne son coup de pied

Schmeichel a quand même réussi à éviter le penalty – mais pas le rebond

L’Angleterre s’est qualifiée pour sa première finale de tournoi majeur en 55 ans en battant le Danemark 2-1, le capitaine Kane remportant le vainqueur en prolongation après que l’Angleterre ait reçu un penalty controversé.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué qu’un fan de Wembley avait commis un acte criminel alors que Kane s’avançait pour tirer, avec des images montrant un laser vert dirigé vers les yeux du gardien danois Schmeichel.

Cela n’a pas semblé décourager la star de Leicester City, car il a réussi un excellent arrêt – seulement pour voir Kane tirer à la deuxième fois.

Pendant ce temps, le but gagnant a été entouré de plus de controverse, le Danemark estimant qu’il y avait un contact minimal avec Raheem Sterling pour justifier l’octroi d’un penalty.

Sterling est tombé sous un défi doux – et l’arbitre a pointé l’endroit

Jose Mourinho faisait partie de ceux qui pensaient que les Trois Lions avaient eu beaucoup de chance d’obtenir le penalty et étaient déconcertés que le VAR en service n’ait pas annulé la décision de l’arbitre Danny Makkeli.

The Special One a déclaré à talkSPORT: «L’Angleterre méritait de gagner mais ce n’est jamais une pénalité. A ce niveau – une demi-finale de l’Euro, je ne comprends pas la décision de l’arbitre et le fait que le VAR n’ait pas fait apparaître l’arbitre à l’écran.

« Ce n’est jamais une pénalité. Je suis très heureux que l’Angleterre ait gagné, ne vous méprenez pas. Ils méritaient de gagner mais je suis déçu en tant qu’homme de football qui a été donné.

Il y avait aussi un deuxième ballon sur le terrain dans la préparation du but gagnant.

Alors que Sterling chargeait vers la droite, un autre ballon avait fait son chemin sur le terrain mais l’arbitre n’a pas arrêté le jeu – estimant que cela n’interférait pas avec le jeu.

Alors que Sterling chargeait l’aile, une autre balle peut être vue

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a admis qu’il n’avait pas vu de rediffusions du penalty, mais a laissé entendre qu’il était peut-être « doux ».

“Je ne l’ai pas encore vu”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Tout le monde me l’a dit, je suppose que cela a été vérifié par VAR. D’après ce que vous dites, cela semble peut-être doux, mais pour ce soir, je ne suis pas si agité.