La FAA avertit les pilotes que le spectre 5G de la marque C pourrait provoquer des « détournements de vol » à certains endroits

Il y a un débat délicat sur la 5G entre les opérateurs téléphoniques américains et la Federal Aviation Administration. Le dernier développement se présente sous la forme de deux nouvelles directives de navigabilité concernant la 5G en cours d’adoption par la FAA.

AT&T et Verizon ont acquis des licences de spectre en bande C pour étendre le spectre 5G avant que la FAA ne demande un délai pour des problèmes de sécurité pour les pilotes. Malgré l’approbation de la Federal Communications Commission qui inclut le spectre inutilisé pour protéger les altimètres, la FAA fait l’objet de pressions pour arrêter le déploiement du spectre 5G étendu par crainte d’interférences avec les avions.

Les deux opérateurs avaient initialement prévu de lancer un spectre 5G supplémentaire début décembre, mais un délai d’un mois a été convenu pour satisfaire la FAA. La FCC n’a trouvé aucune preuve d’interférence du spectre de la bande C 5G avec l’équipement des aéronefs au cours de son étude avant l’approbation.

Plus récemment, les fournisseurs de services 5G ont proposé un compromis à la FAA qui verrait les niveaux de puissance des tours cellulaires 5G inférieurs, en particulier à proximité des aéroports, tandis que la FAA étudie l’effet de la 5G sur les capteurs d’avion.

Maintenant, la FAA a publié des directives de sécurité formelles pour les pilotes d’avions et d’hélicoptères concernant le risque d’interférence de la 5G avec les équipements de sécurité aérienne. Plus précisément, la FAA informe les pilotes de limiter la dépendance aux radioaltimètres dans certaines conditions, telles que la faible visibilité lors du vol dans des zones avec des signaux 5G en bande C. La FAA fournit des avis aux pilotes avant le vol dans les zones touchées.

La FAA publie cette CN parce que l’agence a déterminé que la condition dangereuse telle que décrite précédemment est susceptible d’exister ou de se développer dans les avions de catégorie transport et navette avec un radioaltimètre dans le cadre de leur conception de type. […] Ces limitations pourraient empêcher l’envoi de vols vers certains endroits à faible visibilité et pourraient également entraîner des déroutements de vol.

Qu’est-ce que cela signifie pour les efforts des opérateurs visant à améliorer le service 5G à travers le pays ? L’évolution n’est pas tout à fait déterminante, mais ce n’est pas le signal de la FAA qui porte envie en ce moment.

La FAA note que ces efforts de sécurité entrent en vigueur immédiatement sans demande de commentaires avant la mise en œuvre. « L’urgence est basée sur le déploiement du haut débit sans fil en bande C, qui devrait se produire par phases avec des opérations commençant dès le 5 janvier 2022 », écrit la FAA.

La FAA travaille en étroite collaboration avec la Federal Communications Commission et les entreprises sans fil, et a progressé dans la mise en œuvre en toute sécurité de l’expansion de la 5G. Nous sommes convaincus qu’avec une collaboration continue, nous atteindrons cet objectif commun.

Restez à l’écoute pendant que cette histoire se déroule l’année prochaine.

