La FAA met à jour les directives à mesure que la crise de l’obésité aux États-Unis augmente ⋆ 10z viral

La Federal Aviation Administration (FAA) demande aux compagnies aériennes américaines de soumettre des plans avec des moyennes de poids mises à jour qu’elles utiliseront pour les passagers et les bagages d’ici samedi.

Selon le Wall Street Journal, « les responsables des compagnies aériennes affirment que les estimations de poids utilisées pour les passagers et les bagages augmentent de 5 à 10 %.

“Cela affectera certains vols, nécessitant peut-être que davantage de passagers soient heurtés ou que davantage de bagages soient laissés pour compte”, a rapporté le Journal.

Les responsables des compagnies aériennes affirment que les exigences de poids utilisées pour les passagers et les bagages augmentent d’environ 10 % ou plus. Cela affectera certains vols, nécessitant peut-être que davantage de passagers soient heurtés ou que davantage de bagages soient laissés sur place. https://t.co/bqvJkwX30U – Le Wall Street Journal (@WSJ) 10 juin 2021

Les nouvelles directives, et les perturbations probables des voyages qui les accompagnent, sont un autre symptôme de la prise de poids américaine sans aucun signe de réduction. Et c’est la faute de Krispy Kreme.

En plaisantant bien sûr, mais pas vraiment. La tendance bizarre de l’acceptation agressive des graisses a fait cela, et pourtant, personne ne s’en soucie malgré le réveil massif que la pandémie de COVID-19 aurait dû nous donner. https://t.co/SRkNOKPGie – Tristan Justice (@JusticeTristan) 11 juin 2021

Alors que le nouveau coronavirus – un virus exacerbé par un poids excessif où 78 pour cent des personnes hospitalisées pour une infection étaient en surpoids ou obèses – aurait dû servir de signal d’alarme à la crise de l’obésité qui dure depuis des décennies, les Américains ont plutôt pris du poids avec apparemment peu préoccuper.

Selon un sondage mondial Ipsos en janvier, deux Américains sur cinq ont déclaré avoir pris du poids tout au long des blocages encore en place à l’époque. Les personnes interrogées ont déclaré qu’elles pesaient en moyenne plus de 14 livres, plaçant les États-Unis au septième rang sur 30 pays en termes de prise de poids pandémique.

La plupart des Américains semblaient relativement indifférents au poids. Moins de la moitié ont déclaré qu’ils pensaient qu’il existait un lien entre l’obésité et les complications du COVID-19, dont les données déterminées dès le début étaient un facteur de risque majeur.

« Depuis le début de la pandémie », a rapporté Science Magazine en septembre, « des dizaines d’études ont rapporté que bon nombre des patients COVID-19 les plus malades étaient des personnes obèses ».

Les patients en surpoids dans une étude publiée en août citée par la revue phare étaient 113% plus susceptibles d’être hospitalisés avec COVID-19 que les patients d’un poids par ailleurs sain. Les patients obèses ont été trouvés 74% plus susceptibles de se retrouver dans des unités de soins intensifs (USI) et 48% plus susceptibles de mourir. Avant la pandémie, plus de 70 % des adultes de 20 ans et plus étaient déjà en surpoids, dont 42 % étaient catégoriquement « obèses » selon le CDC.

La prolifération de l’acceptation agressive des graisses a jeté un obstacle culturel aux efforts visant à enflammer un calcul du poids à l’échelle nationale malgré les conséquences visibles du bilan de l’obésité illustré par la pandémie de coronavirus qui a coûté la vie à près de 600 000 Américains.

Alors que la pandémie aux États-Unis s’atténue, les incitations aux vaccins telles que le beignet gratuit de Krispy Kreme par jour pour le reste de l’année offert à ceux qui présentent des cartes de vaccination montrent que les Américains n’ont rien appris de la pandémie de COVID-19, à part qu’elle est acceptable – juste et noble même — placer sa santé personnelle sous la responsabilité de ses voisins. Bien qu’il puisse s’agir d’un marketing doux, cela alimente les barrières culturelles aux efforts de fond pour atténuer l’obésité en tant que problème dont les Américains doivent commencer à se soucier.

Les conséquences d’un poids excessif, qui exerce déjà une pression sur le système de santé depuis des années en tant que cause fondamentale de nombreuses maladies chroniques, se sont maintenant étendues au-delà des limites du cabinet du médecin et dans les airs avec la FAA forcée d’apporter des changements susceptibles de provoquer des perturbations. alors que c’est aussi une préoccupation légitime de sécurité nationale depuis des années.

Krispy Kreme n’a pas demandé à la FAA de modifier ses règles de sécurité. Des décennies de mauvais choix ont fait cela. L’entreprise capitalisant sur la fin de la pandémie, qui aurait dû ouvrir les yeux de l’Amérique sur sa lutte contre l’obésité, met plutôt en évidence les obstacles culturels à venir alors que les Américains sont devenus apathiques face à ce problème mortel.