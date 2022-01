La FAA répertorie 50 aéroports qui auront des zones tampons 5G avant l’extension de la bande C

AT&T et Verizon s’apprêtant à lancer leur expansion 5G le 19 janvier, la Federal Aviation Administration (FAA) a choisi 50 aéroports (PDF) qui auront des zones tampons pour aider à prévenir les interruptions de vol (via . et Wall Street Journal). Les organismes de réglementation de la sécurité ont choisi les aéroports en fonction de leur emplacement, du volume de trafic et de la probabilité d’une faible visibilité, autant de facteurs susceptibles d’augmenter les annulations, les retards et les détournements alors que les deux transporteurs déploient le service 5G en bande C.

Comme l’a souligné le Wall Street Journal, notamment des aéroports très fréquentés comme Chicago O’Hare, Orlando International, Los Angeles International et Dallas / Fort Worth International sont inclus dans la liste, ainsi que des aéroports situés dans des endroits souvent touchés par le brouillard, comme Seattle / Tacoma International et San Francisco International.

AT&T et Verizon désactiveront les émetteurs 5G dans les zones tampons pendant six mois

La FAA note qu’AT&T et Verizon ont convenu d’éteindre leurs émetteurs 5G dans ces zones tampons spécifiques pendant six mois, ce qui devrait « minimiser les interférences potentielles de la 5G avec les instruments d’avions sensibles utilisés lors des atterrissages par faible visibilité ». Certains aéroports, y compris les principaux hubs comme Hartsfield / Jackson International et Denver International, ne figuraient pas sur la liste, soit parce qu’ils ne se trouvent pas dans des endroits où le déploiement de la bande C 5G aura lieu, soit parce qu’ils ne peuvent pas autoriser les atterrissages par faible visibilité. .

AT&T et Verizon ont hâte de déployer leur service 5G amélioré depuis qu’ils ont dépensé 70 milliards de dollars l’année dernière pour sécuriser des morceaux du spectre de la bande C, ce qui devrait fournir un terrain d’entente en termes de vitesse et de couverture 5G – quelque chose que les deux opérateurs « Le service 5G fait actuellement défaut. Les deux offrent actuellement un service 5G utilisant une technologie à ondes millimétriques à bande haute ultrarapide qui ne couvre que de petites zones, ainsi que le spectre à bande basse, qui offre une grande couverture avec un service lent semblable à la 4G LTE. T-Mobile propose déjà un service 5G milieu de gamme, mais il ne fait pas partie de la gamme C-band.

Verizon et AT&T devaient initialement activer leurs extensions 5G le 5 décembre, mais les craintes en matière de sécurité aérienne ont retardé le lancement à deux reprises. Les transporteurs ont fini par rejeter la demande de la FAA de retarder le déploiement jusqu’au 5 janvier, mais sont ensuite parvenus à un accord pour activer le service le 19 janvier, donnant à la FAA un délai supplémentaire pour tenir compte des perturbations potentielles des vols.