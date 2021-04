La fabrication au cœur du monde ⋆ .

Alina Starkov apprend à ses dépens qu’être l’invocatrice du soleil est une grande responsabilité dans Shadow and Bone Saison 1 Episode 3. Une qui ne l’intéresse peut-être pas.

«The Making at the Heart of the World» explore la première journée complète d’Alina au Little Palace, et c’est tout sauf un régal royal.

Pendant ce temps, Kaz, Inej et Jesper tentent courageusement de traverser le pli, mais beaucoup de choses tournent mal au cours de leur voyage. Nous rencontrons également plusieurs nouveaux personnages alors que ces intrigues continuent de s’entremêler.

Alina s’adapte à la vie au petit palais, mais c’est plus difficile qu’elle ne pourrait l’imaginer.

Elle a un premier jour assez mouvementé, de la rencontre de Genya à la rencontre officielle du roi; d’assister à ses premiers cours à rencontrer l’Apparat. À la fin de la journée, Alina souhaite juste que Mal soit avec elle.

C’est comme si j’avais cligné des yeux et que le monde entier a changé. Alina

Mais personne n’a dit que ce serait facile, en particulier pour un invocateur du soleil, une figure qui était un mythe pendant le plus longtemps jusqu’à l’arrivée d’Alina.

Alina n’a pas encore appris qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’être Grisha, ou l’invocateur du soleil, peu importe ce que les gens lui disent. Mais Baghra a raison – tant qu’elle ne croit pas pouvoir le faire, il n’y a pas beaucoup d’espoir.

Et personne ne facilite les choses pour Alina. Pas Baghra, qui désinvite Alina de leurs leçons jusqu’à ce qu’elle croit en elle-même. Pas Zoya, qui crache des commentaires racistes chaque fois qu’elle en a l’occasion. Pas même The Darkling, qui est peut-être le plus grand partisan d’Alina en ce moment, mais son seul conseil est de «être prêt».

Genya est un peu facile avec Alina, mais elle ne comprend pas pourquoi Alina ne veut pas s’adapter. Il y a un potentiel pour une belle amitié entre Alina et Genya, mais ils devront respecter les sentiments de l’autre s’ils ne peuvent pas les comprendre.

Il y a Marie et Nadia, qui sont gentilles, mais autoritaires. Ils ne permettent pas du tout à Alina de se sentir plus à l’aise. Si quoi que ce soit, ils l’isolent davantage.

Et puis il y a l’Apparat, le mystérieux prêtre du roi qui parle à Alina en énigmes. Son aura est presque dérangeante – nous pouvons sentir les frissons d’Alina sur notre peau quand il est en sa présence.

Il est sûr de dire qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Alina n’a pas confiance en elle. Mais que faudra-t-il pour trouver cette foi? Et comment le peut-elle quand tout le monde refuse de comprendre ses sentiments, en attend trop ou la bat?

Il semble que Mal soit une ancre appropriée pour Alina, mais à ce stade de sa vie, pas de la bonne manière. Elle lui manque profondément et se sent perdue sans lui, mais Mal est aussi la principale raison pour laquelle Alina n’essaiera même pas de s’adapter à sa nouvelle vie.

L’amitié de Mal fait partie intégrante du personnage d’Alina à bien des égards, mais il la retient également, même si ce n’est pas intentionnel. Alina ne sait pas qui elle est sans Mal et la première armée, alors comment pourrait-elle croire qu’elle est l’invocatrice du soleil?

Ce que je n’ai pas dit dans cette lettre, Mal, ce que j’ai essayé d’écrire parmi tous ces mots épars, c’est que j’ai peur. J’ai peur, Mal. Nous avons grandi en lisant l’histoire d’un saint qui un jour accomplirait un miracle de lumière et résoudrait les problèmes de notre pays, et nous savions que c’était un mensonge. Nous savions qu’aucun étranger n’a jamais résolu nos problèmes pour nous. Aucun grand miracle ne se préparait. C’est pourquoi nous nous sommes rencontrés. Le monde est dur et cruel, mais nous nous sommes rencontrés, et c’était assez. C’était tout. Si les saints étaient autrefois réels, ils nous ont quittés depuis longtemps. Pourtant maintenant, tout le monde me regarde comme si j’étais la réponse. Comme si j’étais le miracle que le monde attendait. Ou peut-être savent-ils que je suis un fraudeur, un imposteur. Je suis terrifié. De l’échec ou du succès. Si j’ai vraiment ce pouvoir, qui suis-je? Je serais tout ce que nous nous moquions et rejetions. Un étranger à moi-même. À toi aussi. Vous m’avez dit une fois que vous étiez le plus effrayé quand vous étiez perdu. Mais se perdre peut arriver même lorsque vous savez où vous êtes. Vous m’avez parlé du nord cardinal et du nord vrai. Le nord cardinal est une direction sur une carte. Le vrai Nord? Le vrai nord est à la maison. C’est là que vous vous sentez en sécurité et aimé. Tu as toujours été mon vrai nord, Mal. Et si je veux survivre à ça, j’ai besoin de rentrer à la maison, avec toi. Alina

Bien sûr, Alina ne peut s’empêcher de ce qu’elle ressent, et nous ne blâmons pas Mal pour sa situation actuelle. Il ne sait même pas ce qui se passe. Mais pour le moment, Alina est trop dépendante de leur amitié, et tant qu’elle continuera à exister uniquement autour d’elle, elle ne découvrira pas sa vraie personnalité.

Mal peut sans aucun doute faire partie de son vrai moi, mais elle doit d’abord le trouver. Nous espérons qu’Alina apprendra à briller par elle-même. Cela ne fera que renforcer son amitié avec Mal.

Alors qu’Alina a du mal à s’adapter au petit palais, Kaz, Inej et Jesper franchissent enfin le pli.

Après avoir rencontré le chef d’orchestre, un homme qui a découvert une méthode sûre pour traverser le pli, les corbeaux sont sur le point de se lancer dans leur mission la plus dangereuse à ce jour.

Bien sûr, rien n’est jamais comme il semble, et compte tenu des nombreux incidents auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur voyage, c’est un miracle qu’ils l’ont même fait en premier lieu.

Arken: Cela semble être un moment raisonnable pour abandonner tout ce plan Sun Summoner.

Kaz: Abandonner? Nous y sommes maintenant, et je sais ce que signifie pour moi un million de kruge. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Inej: Liberté.

Jesper: Amusant. Genre, au moins quelques mois.

Arken: Retraite.

Kaz: Droite, donc nous continuons. Vous nous faites traverser le pli, et je vais découvrir le reste de l’autre côté.

Avant même de partir pour East Ravka, les choses tournent déjà mal. Arken, le chef d’orchestre, a un contact Grisha qui peut aider les corbeaux à se glisser dans le palais. Mais lorsque Drüskelle la kidnappe, les Corbeaux perdent un élément essentiel de leur mission.

Mais si quelqu’un refuse d’abandonner, c’est Kaz Brekker. Quels que soient les obstacles rencontrés par les corbeaux, Kaz a toujours une longueur d’avance. Si ce n’est pas le cas, c’est un penseur intelligent et rapide. Avec les capacités d’espionnage d’Inej et les compétences d’improvisation de Jesper, les Crows peuvent toujours penser à une nouvelle stratégie lorsqu’ils sont pressés par le temps.

Jusqu’à présent, chaque épisode a présenté un obstacle qui menace toute la mission des Corbeaux, et «The Making at the Heart of the World» ne fait pas exception. Cependant, Kaz, Inej et Jesper ne cessent de nous exciter, et leur dynamique est facilement l’un des meilleurs aspects de Shadow and Bone.

Leur groupe fonctionne si bien ensemble, indépendamment de ce à quoi ils sont confrontés. Même Arken, une nouvelle édition, semble bien s’intégrer pour le moment.

Nous sommes ravis de voir les manigances que les corbeaux font lors de futurs épisodes.

L’espoir est dangereux. Cela obscurcit votre jugement. Kaz

À vous, fanatiques!

Qu’avez-vous pensé de l’épisode 3 de la saison 1? Pensez-vous que les choses vont s’améliorer pour Alina, ou était-elle condamnée dès le départ? Comment pensez-vous que Mal s’intégrera dans sa nouvelle vie? Que pensez-vous des nouveaux personnages? Avez-vous une idée de la façon dont les corbeaux entreront par effraction dans le palais?

Faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires ci-dessous!

Vous pouvez regarder Shadow and Bone en ligne ici, sur TV Fanatic!

