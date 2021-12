La fabrication de puces obtient un coup de pouce PLI de Rs 76 000 crores

En outre, étant donné que la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans est un secteur très complexe et à forte intensité technologique impliquant d’énormes investissements en capital, un risque élevé, de longues périodes de gestation et de récupération, ainsi que des changements technologiques rapides, le programme d’incitation est opportun et indispensable.

Conformément à son objectif de faire du pays une plaque tournante de la fabrication de produits électroniques, le Cabinet de l’Union a approuvé mercredi un programme d’incitation de 76 000 crores pour le développement de semi-conducteurs et d’un écosystème de fabrication d’écrans. Le programme a été conçu dans le but de créer une vingtaine d’entreprises engagées dans l’ensemble de la production et de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, telles que les usines de semi-conducteurs en silicium, les usines d’affichage, etc., au cours des six prochaines années.

Cependant, les analystes estiment que le grand défi pour le gouvernement serait de s’assurer que les fonderies – l’épicentre de la fabrication de puces – qui sont mises en place sont de nature mondiale et sont en mesure d’obtenir des commandes mondiales.

En définitive, c’est la délocalisation d’unités globales dans le pays qui déterminerait le succès de la politique car toute unité qui n’est pas assurée de commandes à grande échelle court le risque d’une faible capacité d’utilisation.

L’investissement minimum dans une fonderie, de nature mondiale, est de l’ordre de 2 à 3 milliards de dollars. Actuellement, il y a une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui sont nécessaires dans tout, de la voiture aux téléphones portables, mais cela est en grande partie dû aux blocages liés à Covid et est donc de nature cyclique.

Avec le programme d’incitation aux semi-conducteurs, le gouvernement a couvert chaque partie de la chaîne d’approvisionnement, y compris les composants électroniques, les sous-ensembles et les produits finis, fournissant un soutien total de Rs 2 30 000 crore (30 milliards de dollars) pour créer un hub mondial pour la fabrication de produits électroniques.

En outre, étant donné que la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans est un secteur très complexe et à forte intensité technologique impliquant d’énormes investissements en capital, un risque élevé, de longues périodes de gestation et de récupération, ainsi que des changements technologiques rapides, le programme d’incitation est opportun et indispensable.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement accordera un soutien financier allant jusqu’à 50 % du coût du projet pour au moins deux usines de semi-conducteurs et deux usines d’affichage, pendant au moins six ans. Pour d’autres, comme les semi-conducteurs composés, les usines de capteurs, etc., un soutien fiscal de 30% sera offert et au moins 15 de ces unités devraient être établies dans le pays.

En dehors de cela, le gouvernement offrira une incitation liée à la conception pouvant atteindre 50 % des dépenses éligibles et une incitation liée au déploiement du produit de 6 à 4 % sur les ventes nettes pendant cinq ans. Un soutien sera fourni à 100 entreprises nationales pour la conception de semi-conducteurs pour circuits intégrés (CI), jeux de puces, systèmes sur puces (SoC), systèmes et noyaux IP et conception liée aux semi-conducteurs.

Selon le gouvernement, le programme créerait 35 000 emplois directs de haute qualité et fournirait 1 lakh d’emplois indirects. Le ministre de l’électronique et de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, a déclaré qu’actuellement 20 % d’ingénieurs hautement qualifiés dans le domaine des semi-conducteurs sont originaires d’Inde et que 85 000 ingénieurs supplémentaires seront formés et préparés dans le cadre du programme C2S (chips to start-ups), afin que le l’industrie peut disposer en permanence d’une main-d’œuvre qualifiée.

« Presque toutes les grandes entreprises économiques d’aujourd’hui accordent une incitation en capital à près de 50 % pour la mise en place d’une usine de semi-conducteurs ou d’écrans, nous offrirons une incitation pratiquement similaire, mais ce que nous proposons en plus, c’est une feuille de route très claire sur 20 ans. L’objectif est de générer des talents et de s’assurer qu’à mesure que l’industrie se développe, il y a un nombre suffisant d’ingénieurs bien formés disponibles pour faire avancer ce voyage, c’est ce qui nous donnera un plus grand avantage », a déclaré Vaishnaw.

Il a ajouté que le plus grand avantage de l’Inde dans l’ensemble de l’écosystème de conception est qu’il y a plus de 24 000 à 25 000 ingénieurs travaillant en Inde, ce qui signifie que le bassin de talents est là et c’est un gros avantage.

Certains des grands acteurs du secteur sont Samsung, Infineon, ST Microelectronics, Panasonic, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Intel, Vanguard, Texas Instruments, entre autres. Samsung et TSMC installent déjà des usines de semi-conducteurs aux États-Unis tandis que des groupes indiens comme le groupe Tata et le groupe Vedanta ont manifesté leur intérêt pour la fabrication de puces en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.