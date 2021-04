La fabrication d’un robot

Un cycliste passe devant un robot de livraison d’épicerie autonome à Singapour plus tôt ce mois-ci (image .)

Au moment où il monta dans l’autobus du centre-ville de Toronto, à destination du lac Tahoe, Geoff Hinton ne s’était pas assis depuis sept ans. «Je me suis assis pour la dernière fois en 2005», disait-il souvent, «et c’était une erreur.» Il s’est d’abord blessé au dos à l’adolescence, en soulevant un radiateur pour sa mère. Alors qu’il atteignait la fin de la cinquantaine, il ne pouvait pas s’asseoir sans risquer de glisser un disque, et s’il glissait, la douleur pouvait le mettre au lit pendant des semaines. Alors il a arrêté de s’asseoir. Il a utilisé un bureau debout à l’intérieur de son bureau à l’Université de Toronto. En mangeant les repas, il posa un petit coussin de mousse sur le sol et s’agenouilla à la table, posé comme un moine à l’autel. Il se coucha en voiture, s’étirant sur la banquette arrière. Et lorsqu’il parcourait de plus longues distances, il prenait le train. Il ne pouvait pas voler, du moins pas avec les compagnies aériennes commerciales, car elles le faisaient asseoir au décollage et à l’atterrissage. «J’en suis arrivé au point où je pensais que je pourrais être paralysé – que je ne pourrais pas survivre toute la journée – alors je l’ai pris au sérieux», dit-il. «Si vous le laissez contrôler complètement votre vie, cela ne vous posera aucun problème.»

Cet automne-là, avant de s’allonger à l’arrière du bus pour le voyage à New York, de prendre le train jusqu’à Truckee, en Californie, à la crête de la Sierra Nevadas, puis de s’étirer sur la banquette arrière d’un taxi pour le à trente minutes de route de la montagne jusqu’au lac Tahoe, il crée une nouvelle entreprise. Il ne comprenait que deux autres personnes, deux jeunes étudiants diplômés de son laboratoire à l’université. Il ne fabriquait aucun produit. Il n’avait pas l’intention de fabriquer un produit. Et son site Web n’offrait qu’un nom, DNNresearch, qui était encore moins attrayant que le site Web. Hinton, 64 ans – qui semblait si à l’aise dans le milieu universitaire, avec ses cheveux gris ébouriffés, ses pulls en laine et son sens de l’humour avec deux pas d’avance sur vous – n’était même pas sûr de vouloir commencer une entreprise jusqu’à ce que ses deux étudiants le persuadent. Mais à son arrivée à Lake Tahoe, l’une des plus grandes entreprises de Chine avait déjà offert 12 millions de dollars pour sa start-up nouveau-née, et bientôt trois autres entreprises se joindraient à l’appel d’offres, dont deux des plus importantes aux États-Unis.

Il se dirigeait vers Harrah’s et Harvey’s, les deux imposants casinos au pied des montagnes de ski du côté sud du lac. S’élevant au-dessus des pins du Nevada, ces deux dalles de verre, d’acier et de pierre ont également servi de centres de congrès, offrant des centaines de chambres d’hôtel, des dizaines d’espaces de réunion et une grande variété de restaurants (de second ordre). En décembre, ils ont accueilli un rassemblement annuel d’informaticiens appelé NIPS. Abréviation de Neural Information Processing Systems – un nom qui se penche profondément sur l’avenir de l’informatique – NIPS était une conférence consacrée à l’intelligence artificielle. Universitaire né à Londres qui avait exploré les frontières de l’IA dans les universités britanniques, américaines et canadiennes depuis le début des années 1970, Hinton se rendait au NIPS presque chaque année. Mais c’était différent. Bien que l’intérêt chinois pour son entreprise soit déjà verrouillé, il savait que d’autres étaient également intéressés, et le NIPS semblait être le lieu idéal pour une vente aux enchères. Deux mois plus tôt, Hinton et ses élèves avaient changé la façon dont les machines voyaient le monde. Ils avaient construit ce qu’on appelait un réseau de neurones, un système mathématique modelé sur le réseau de neurones dans le cerveau, et il pouvait identifier des objets communs – comme des fleurs, des chiens et des voitures – avec une précision qui semblait auparavant impossible. Comme l’ont montré Hinton et ses étudiants, un réseau de neurones pourrait acquérir cette compétence très humaine en analysant de vastes quantités de données. Il a appelé cela «l’apprentissage en profondeur», et son potentiel était énorme. Il promettait de transformer non seulement la vision par ordinateur, mais tout, des assistants numériques parlants aux voitures sans conducteur en passant par la découverte de médicaments.

L’idée d’un réseau neuronal remonte aux années 1950, mais les premiers pionniers ne l’avaient jamais fait fonctionner aussi bien qu’ils l’avaient espéré. Au nouveau millénaire, la plupart des chercheurs avaient abandonné l’idée, convaincus qu’il s’agissait d’une impasse technologique et déconcertés par la vanité vieille de cinquante ans selon laquelle ces systèmes mathématiques imitaient en quelque sorte le cerveau humain. Lorsqu’ils soumettaient des articles de recherche à des revues universitaires, ceux qui exploraient encore la technologie la déguisaient souvent en quelque chose d’autre, remplaçant les mots «réseau neuronal» par un langage moins susceptible d’offenser leurs collègues scientifiques. Hinton est resté l’un des rares à croire qu’il remplirait un jour sa promesse, fournissant des machines capables non seulement de reconnaître des objets, mais également d’identifier des mots parlés, de comprendre le langage naturel, de mener une conversation et peut-être même de résoudre des problèmes que les humains ne pourraient pas résoudre sur leur propre, offrant des moyens nouveaux et plus incisifs d’explorer les mystères de la biologie, de la médecine, de la géologie et d’autres sciences. C’était une position excentrique même à l’intérieur de sa propre université, qui a passé des années à refuser sa demande permanente d’embaucher un autre professeur qui pourrait travailler à ses côtés dans cette lutte longue et sinueuse pour construire des machines qui apprenaient par elles-mêmes.

«Une personne folle travaillant là-dessus suffisait», dit-il. Mais au printemps et à l’été 2012, Hinton et ses deux étudiants ont fait une percée: ils ont montré qu’un réseau de neurones pouvait reconnaître des objets communs avec une précision au-delà de toute autre technologie. Avec le papier de neuf pages qu’ils ont dévoilé cet automne, ils ont annoncé au monde que cette idée était aussi puissante que Hinton l’avait longtemps prétendu.

Extrait avec la permission de Penguin Random House

Genius Makers: les non-conformistes qui ont introduit l’IA sur Google, Facebook et le monde

Cade Metz

Pingouin Random House

Pp 384, Rs 799

