La fabrique de sauterelles de Goichi Suda va être rachetée par NetEase

Fondée en 1998 par Goichi Suda, Grasshopper Manufacture est surtout connue pour des jeux comme Killer 7, Lollipop Chainsaw et No More Heroes. Aujourd’hui, le studio a annoncé son acquisition par le conglomérat chinois NetEase Games.

Qu’il dise aux fans de contrefaire des t-shirts ou qu’il bloque le jeu, Goichi Suda est devenu un favori des fans au fil des ans.

En 2013, Grasshopper Manufacture, alors indépendante, a été rachetée par l’éditeur japonais GungHo Online Entertainment, surtout connu pour Ragnarok Online et Puzzle & Dragons. À première vue, cela semblait étrange, pour être honnête.

« Nous pensons que la force d’un éditeur réside dans son talent créatif, donc avec l’ajout de Grasshopper Manufacture et SUDA51, nous ajoutons certains des talents les plus innovants du monde du jeu vidéo d’aujourd’hui à notre famille stellaire de studios indépendants », Kazuki Morishita, président et PDG de GungHo Online Entertainment, a déclaré à l’époque.

Désormais, grâce à un accord de transfert d’actions conclu en mai dernier, Grasshopper Manufacture passera de GungHo à l’écurie NetEase Games.

« Comme nous le savons tous, NetEase Games a développé de nombreux excellents jeux dans le passé, et je connais depuis longtemps les capacités créatives de NetEase », a déclaré Suda dans un communiqué officiel. « Lorsque nous avons parlé avec NetEase de « développer ensemble des jeux de console plus uniques », nous avons résonné. » Cette décision, a-t-il ajouté, est une décision à long terme. Selon Suda, NetEase Games comprend les points forts de Grasshopper Manufacture et soutiendra le studio en tant que partenaire fiable.

« NetEase Games sera principalement chargé de conseiller sur nos activités de planification commerciale et de fournir un financement suffisant pour le développement de jeux », a poursuivi Suda. Grasshopper Manufacture sera responsable de la créativité et s’assurera que les jeux sont Grasshopper Manfacture-y.

« En outre, nous bénéficierons également d’un solide soutien de la part de l’équipe NetEase composée de milliers d’artistes et d’experts techniques en termes d’art du jeu et d’assurance qualité », a déclaré Suda. « Nous tirerons le meilleur parti de ce soutien et nous nous efforcerons d’offrir trois « jeux de fabrication de sauterelles » de meilleure qualité à tous les joueurs au cours des dix prochaines années. »

Plus récemment, le studio a sorti No More Heroes III sur Nintendo Switch. (Lire notre critique ici.)

« NetEase est honoré d’être le compagnon de M. Suda et de Grasshopper Manufacture Inc. dans ce nouveau voyage vers le futur », a écrit NetEase Game dans un communiqué officiel. « Nous espérons donner au studio une liberté de création et un soutien financier suffisant afin de permettre à ce studio de créer des œuvres encore plus sensationnelles pour les joueurs du monde entier. »