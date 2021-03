La facialiste de Bella Hadid adore ce masque facial SkinCeuticals

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

La peau sèche peut frapper à tout moment, où que vous soyez. Peut-être avez-vous encore affaire à des températures hivernales et des vents froids, ou peut-être avez-vous affaire à un climat plus aride où l’humidité est pratiquement inexistante. Peut-être que vous utilisez un rétinoïde ou un autre traitement de l’acné asséchant, peut-être que vos hormones agissent ou peut-être que votre peau vient de décider: «Meh, j’ai envie d’être sèche.» Les causes potentielles sont pratiquement infinies!

Si vous êtes prêt à laisser la peau sèche dans la poussière et à vous réveiller jour après jour avec un teint rosé, éclatant et éclatant, alors laissez Nous vous guider vers votre prochain produit de soin du Saint Graal. Même Bella HadidLe facialiste ne jure que par ce masque hydratant bien-aimé de la marque de soins de la peau tippy-top SkinCeuticals!

Obtenez le masque hydratant B5 pour seulement 55 $ chez SkinCeuticals!

Kristyn Smith, facialiste aux stars, a récemment parlé à Livre de mode CR à propos de ses meilleurs conseils de soins de la peau pour un «éclat prêt pour le défilé». Interrogée sur la façon d’éviter la peau sèche tout en essayant d’éviter de masquer, elle a répondu: «J’ai récemment remarqué plus que jamais l’importance des masques hydratants. Il est vraiment important de rétablir cette hydratation de la peau au moins deux fois par semaine. L’un de mes masques hydratants préférés est un masque Skinceuticals B5, car c’est une hydratation littéralement pure. »

Cela ressemble déjà à un rêve, et les critiques sont d’accord. Ils disent avoir vu «immédiatement» des résultats après leur première utilisation et appellent cela un «masque miracle de nuit», même pour les peaux grasses. Leur visage est «très lisse et doux» et «semble plus lumineux et plus calme» depuis qu’ils ont commencé à l’utiliser, et ils disent qu’il laisse leur teint avec «un éclat pendant des jours» après une application. De plus, il «n’obstrue pas les pores» et il «se sent même cher» – une qualité très appréciée pour les soins de la peau!

Ce masque «intensément hydratant» s’adresse à tous les types de peau. Il contient des concentrations élevées d’acide hyaluronique et de vitamine B5 favoris pour les soins de la peau, ainsi qu’un complexe hydratant avancé qui prétend «rétablir l’équilibre hydrique essentiel pour maintenir les fonctions métaboliques de la peau à des niveaux optimaux». Fantaisie! La liste des ingrédients est courte et sucrée aussi – exactement comme nous l’aimons.

Il est recommandé d’utiliser ce masque gel la nuit pour que votre peau puisse absorber toute cette humidité pendant la nuit. Commencez par nettoyer votre peau et appliquez les autres moûts de soin, et terminez en appliquant une fine couche partout. Attendez 10 à 15 minutes puis massez et tapotez tout produit restant. Pas besoin de rincer. Outre votre visage, vous pouvez également l’utiliser sur d’autres zones du corps, notamment votre cou, votre poitrine, vos mains, vos genoux, vos coudes et vos pieds. Partout où il faut un peu (ou beaucoup) d’amour supplémentaire!

