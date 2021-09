La facilité de faire des affaires? De l’incorporation à la cotation, comment le fardeau réglementaire étouffe le développement des MPME

in

Facilité de faire des affaires pour les MPME : En juin 2020, le gouvernement indien a modifié la définition des MPME dans le but de stimuler la croissance des MPME. Cela fait un an depuis lors et malgré le reclassement, le développement des MPME reste toujours difficile. Les goulets d’étranglement réglementaires auxquels ils sont confrontés continuent d’étouffer leur croissance. Les MPME représentent 99 pour cent de toutes les entreprises du pays. Selon le 73e tour de l’enquête nationale par sondage, il y a environ 63,4 millions de MPME en Inde employant 111 millions de personnes. 99 pour cent de ces entreprises appartiennent au secteur Micro. Le précédent recensement des MPME a identifié environ 36,2 millions de MPME. Alors que le nombre de MPME a presque doublé depuis lors, la part des micro-unités est restée la même. La plupart des entreprises en Inde restent petites. Cela est principalement dû aux opportunités limitées de croissance au milieu du fardeau réglementaire des MPME qui restreint leur taille.

Les MPME rencontrent leur premier obstacle lors de la phase d’incorporation elle-même. Alors que le gouvernement a fait des progrès significatifs pour rendre la constitution sans papier et sans visage, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire reste un défi majeur. Pour ouvrir un compte bancaire en Inde, les MPME ont toujours besoin d’un en-tête physique avec le tampon en caoutchouc traditionnel. Les membres du conseil sont ensuite tenus de signer manuellement le papier à en-tête. Les mêmes banques auront alors besoin que les MPME se débarrassent du papier tout en traitant avec elles. Une fois constituées, les MPME devraient obtenir des enregistrements (encore une fois, pas entièrement sans papier) en vertu de diverses lois des agences gouvernementales de l’État. Pour contourner ces obstacles, les entités MPME préfèrent alors fonctionner comme des « entreprises individuelles » en Inde.

Les MPME sont confrontées à leur prochaine situation difficile lorsqu’elles ont près de 10 employés sur leur liste de paie. La loi de 1948 sur l’assurance des employés (ESIC) exige que les entreprises de 10 employés ou plus doivent obligatoirement s’inscrire et effectuer des paiements mensuels pour la sécurité sociale de leurs employés. Pendant que le processus est en ligne, les déclarations mensuelles suivies d’inspections imprévues découragent les entreprises d’embaucher plus d’employés. Les règles de l’ESIC prescrivent l’emprisonnement des propriétaires en cas de non-respect de la réglementation.

Ces dispositions instillent la peur dans l’esprit des petites unités. Si l’on regarde les données sur le nombre d’employés employés par une MPME, on le trouvera convergeant vers 10 employés surtout pour les micro-unités. De même, les entreprises doivent obtenir l’enregistrement dans le mois suivant l’embauche de 20 personnes ou plus en vertu de la loi de 1952 sur les fonds de prévoyance des employés et les dispositions diverses (EPFO). Les MPME préfèrent embaucher des personnes sur une base contractuelle ou temporaire afin de minimiser leur fardeau réglementaire posé par l’ESIC. /Exigences EPFO. Les entreprises sont très peu incitées à augmenter leur taille, à moins qu’elles ne comptent beaucoup plus que 10 employés.

Dans le cas où l’unité aspire à se développer, l’accès au financement/prêt est le grand obstacle qu’elle doit surmonter. La banque centrale indienne a accordé aux MPME un secteur prioritaire et a demandé aux banques de donner la priorité à 40 % du crédit bancaire net ajusté (ANBC) au secteur prioritaire, y compris les MPME. Les directives exigent également que les banques allouent 7,5 pour cent de l’ANBC aux micro-entreprises.

Une étude de la RBI a révélé que la majorité des banques n’allaient pas au-delà de 25 pour cent (en prêts sectoriels prioritaires) pour le crédit aux MPME. Peut-être que les prêts obligatoires ne semblent pas fonctionner, et il semble que la poursuite des MPME ne soit pas au cœur de la stratégie commerciale des banques commerciales. L’étude a également identifié des changements soudains dans les réglementations et les politiques gouvernementales comme l’une des principales raisons pour lesquelles les MPME transforment des actifs non performants (NPA). Par conséquent, les MPME continuent d’être mal desservies dans le pays.

Les banques du secteur public (PSB) représentent plus de 50 pour cent de l’ensemble des prêts aux MPME en Inde. Les prêts PSB MPME sont encore largement basés sur des garanties. Généralement, les banques exigent des documents fonciers/de propriété du propriétaire comme garantie du prêt. Cependant, malgré la possession de ces documents, les prêts ne sont pas accordés dans plusieurs cas en raison d’une discordance avec les dossiers du gouvernement. Les détails de propriété ne sont pas mis à jour ou ne reflètent pas le bon propriétaire dans les dossiers gouvernementaux en raison d’erreurs d’écriture. Les MPME doivent engager un avocat pour se rendre physiquement au bureau des registres fonciers/immobiliers afin de mettre à jour les registres, car aucun prêteur n’est disposé à garantir le prêt.

Les MPME en Inde préfèrent rester à l’écart des marchés des capitaux en raison de l’énorme fardeau réglementaire imposé par le régulateur. Alors que NSE et BSE ont introduit une bourse dédiée aux MPME, très peu d’entreprises préfèrent être cotées. Sur 64 millions de MPME en Inde, seulement 342 sont cotées sur la bourse des PME de l’ESB et 112 (moins d’un tiers) ont migré vers la carte mère. Le nombre d’entreprises sur NSE Emerge est même inférieur à celui sur BSE Exchange. Alors que le régulateur SEBI a assoupli peu de normes de conformité pour les PME, telles que la présentation semestrielle des résultats au lieu de trimestriels, les entreprises échappent toujours aux marchés des capitaux. Les PME cotées doivent se conformer aux réglementations SEBI, RBI et Companies Act qui impliquent un coût de conformité réglementaire élevé.

L’augmentation constante des obligations réglementaires a un effet aggravant sur la croissance des entreprises, en particulier pour les petites entreprises. L’obtention de l’enregistrement Udhyam et l’enregistrement sous Startup India offrent certains avantages aux MPME. Cependant, ils sont tous les deux volontaires et peu se sont inscrits dans ces initiatives. Environ 3,5 millions de MPME (5 % du total des MPME) ont obtenu l’enregistrement Udyam au 30 juin 2021. Pour le développement des MPME, les agences gouvernementales doivent pousser la numérisation et se concentrer sur l’assouplissement réglementaire pour réduire le fardeau.

Kanishk Maheshwari est directeur général de Primus Partners et Anuj Chaudhary est spécialiste du développement du secteur privé dans des organisations multilatérales telles que le Groupe de la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Les opinions sont celles des auteurs.

