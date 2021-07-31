LA FACILITÉ DE REPO REPO À LA FED ATTEINT ENFIN 1 TILLION DE DOLLARS ET AUGMENTERA À 2,5 TRILLIONS (SKYRM) ⋆ .

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :
AVIS PREMIER JOUR/LES OPTIONS LBMA/OTC ONT EXPIRÉ CET APRES-MIDI // OR A BAS DE 17,00 $ A 1814,05 $// ARGENT A BAS DE 23 CENTS A 25,46 $ // OR INITIAL AU COMEX POUR AOT: 59,1 TONNES ET ARGENT INITIAL STANDING: 10,050 MILLIONS D’OZ/ LE NOMBRE DE MISES À JOUR COVID/VACCINS POUR VOUS CE SOIR // LE PIB N’AUGMENTE PAS DU TOUT À 6,5% POUR LE 2ÈME TRIMESTRE : ÉTATS-UNIS // LA FACILITÉ DE REPO REVERSE À LA FED ATTEINT ENFIN 1 000 Milliards De $ ET AUGMENTERA À 2,5 TILLIONS (SKYRM) // AUX ÉTATS-UNIS AU MOINS 12 MILLIONS DE PAUVRES ÂMES VISENT L’EXVICTION (MISH SHEDLOCK) // DES HISTOIRES DE MARAIS POUR VOUS CE SOIR
LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/
OR : 1814,05 $ DOWN 17,00 $ La cotation est le prix au comptant de Londres
Argent : 25,46 $ EN BAISSE DE 23 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)
Tarifs d’accès de clôture : spot de Londres
i)Or : 1814,05 $ LONDON SPOT 16h30
ii) ARGENT : 25,49 $/// LONDON SPOT 16h30