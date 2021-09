La façon amusante de Jennifer Aniston d’apprendre les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec des amis, la co-vedette David Schwimmer

in

Même si Jennifer Aniston et David Schwimmer ne semblent pas être proches d’une relation amoureuse, il est toujours agréable que les deux aient une relation platonique remplie de respect. Si la réunion des amis n’a pas suffi à satisfaire vos envies des deux stars, vous pouvez voir Schwimmer dans la série comique Intelligence et Aniston dans The Morning Show d’Apple TV, qui entame sa deuxième saison.

Et bien sûr, vous pouvez découvrir la saga romantique de Ross et Rachel en diffusant Friends sur HBO Max.