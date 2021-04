La façon amusante dont les Goonies sont entrés en jeu sur le Godzilla Vs. Ensemble Kong

Bien que je n’ai certainement pas fait de connexion avec The Goonies en regardant Godzilla contre Kong, je peux totalement voir comment Bryan Tyree Henry a fait exactement cela. Le voyage de son équipe de personnages n’implique pas de carte au trésor, mais il s’agit essentiellement de trois personnages qui suivent un fil d’Ariane d’un endroit à un autre sans vraiment savoir où ils vont ou ce qu’ils vont trouver. De plus, tout cela est vaguement dangereux. Et la possibilité d’un danger est bien réelle, dans The Goonies, les enfants doivent faire face à des pièges et à une famille de criminels sur leur queue. Dans Godzilla vs Kong, il y a la possibilité de se faire manger par un kaiju.