Sans Taken, nous n’aurions pas de films comme Personne, mettant en vedette Bob Odenkirk en tant qu’homme plus âgé en mission et tabassant des gens en chemin. Même quelque chose comme la franchise John Wick doit à Taken un certain niveau de remerciement, car Keanu Reeves (aussi vif qu’il soit) peut être considéré comme un acteur chevronné à ce stade.