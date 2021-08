Lorsque The Conners reviendra avec son épisode en direct pour commencer la saison 4, John Goodman, Sara Gilbert, Laurie Metcalf et le reste des habitués de la série ne seront pas les seuls à se produire en direct. ABC et The Conners lancent un tirage au sort spécial appelé “You Can Be A Conner”, qui donne aux fans la chance de faire une apparition dans la première de la saison 4 en direct.