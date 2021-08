La façon de trouver les stations-service les moins chères sur Google Maps | Moteur

Avec des prix du carburant atteignant des sommets historiques, parcourir quelques kilomètres supplémentaires pour se rendre à la station-service avec des prix plus bas est rentable. Pour que son emplacement ne soit pas compliqué pour vous, nous vous dirons comment trouver les stations-service les moins chères sur Google Maps.

Aujourd’hui, faire le plein d’essence coûte jusqu’à 14 euros de plus qu’il y a un an. Le prix du carburant Il atteint des maximums jamais vus depuis 2014, année au cours de laquelle les valeurs les plus élevées ont été enregistrées. Le prix moyen du litre d’essence il est devenu plus cher de 0,56 %, pour s’établir à 1 416 euros ; tandis que le diesel a augmenté de 0,47%, à 1 269 euros le litre.

Comment localiser les stations-service les moins chères sur Google Maps

Au milieu de l’escalade des prix, la seule astuce qui fonctionne pour faire le plein à moindre coût est de recourir aux stations-service avec des prix plus bas. Le moyen le plus simple de trouver des stations-service bon marché est activer votre position sur Google Maps. On vous explique comment faire.

Depuis le début de l’année, il est possible de configurer l’application Google maps de manière à ce qu’elle affiche la localisation des stations-service et leurs tarifs. Cette fonctionnalité est une extension de l’emplacement de la station-service qui est en opération depuis longtemps (elle permet également de localiser les bornes de recharge pour véhicules électriques). La nouveauté est qu’en plus de l’emplacement exact des stations-service les plus proches de l’endroit où se trouve le véhicule, il affiche les prix des carburants vendus.

À savoir où se trouvent les stations-service les plus proches, vous devez suivre ces quatre étapes:

Ouvrez Google Maps Marquez la position dans laquelle vous vous trouvez ou la destination vers laquelle vous vous rendez. sont ou celui où vous allez vous rendre, toutes les stations-service il y a, avec le prix minimum par litre d’essence et de diesel

Selon la taille de votre écran, vous ne verrez peut-être qu’une partie des informations. Par défaut, le prix qui apparaît sur ce premier écran est celui de l’essence sans plomb 95. Pour accéder au prix de tous les produits, il suffit de cliquer sur le nom de la station-service, puis le dossier complet s’affichera, avec les tarifs des essence sans plomb 98 et diesel.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.