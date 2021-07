La façon dont Deshaun Watson est couvert noie un sujet plus important : les poursuites pour agression sexuelle

À un moment donné au cours du cycle de nouvelles de la NFL, il semblait qu’un certain nombre de journalistes et d’équipes avaient perdu de vue ce qui était le plus important lorsqu’ils discutaient du quart-arrière des Houston Texans Deshaun Watson.

Oui, des rumeurs commerciales circulent autour de Watson depuis des mois. Mais nous ne pouvons pas discuter de ces rumeurs commerciales sans fournir également le contexte nécessaire.

Vingt-deux femmes ont déposé des poursuites civiles, alléguant agression sexuelle et harcèlement sexuel, contre Watson, et si ces poursuites sont portées devant les tribunaux, elles dureront jusqu’en 2022 – se terminant potentiellement après la saison 2021 de la NFL. Dix femmes ont déposé des plaintes contre Watson auprès de la police de Houston, huit de ces femmes faisant partie des 22 qui ont déposé des poursuites civiles contre Watson.

La NFL n’a pas mis Watson sur la liste d’exemptions du commissaire. L’enquête de la ligue sur Watson est en cours, selon le Houston Chronicle. La liste d’exemptions l’empêcherait de jouer, le mettant essentiellement en congé payé. “La NFL n’a pas utilisé la désignation avec Deshaun Watson, indiquant que l’enquête en cours de la ligue n’a pas conduit Roger Goodell à croire qu’une violation majeure s’est produite”, selon Tom Pellisero de NFL Network.

Il n’y a pas de contexte supplémentaire expliquant pourquoi aucune des 22 poursuites n’a amené Goodell à croire qu’une violation majeure s’est produite, et on ne sait pas non plus comment le commissaire est arrivé à cette conclusion.

Pendant ce temps, les Texans essaieraient d’échanger Watson, qui avait demandé à quitter Houston avant que les poursuites ne soient rendues publiques. Et juste avant le début du camp d’entraînement, nous avons vu des tweets comme ceux-ci.

Il leur manque tous un détail crucial sur Watson.

Pour Deshaun Watson, le prix @Texans a été une combinaison de 5 choix de repêchage élevés et de joueurs de calibre débutant, pour deux dirigeants de la ligue. – Chris Mortensen (@mortreport) 26 juillet 2021

Les #Texans sont maintenant prêts à écouter – et le sont depuis un certain temps – pour échanger des offres pour la star QB Deshaun Watson, me disent plusieurs sources et @RapSheet. Mais le prix est élevé pour un joueur de son calibre, et devrait l’être. Il faudrait probablement au moins trois choix de première ronde et plus. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 26 juillet 2021

De @GMFB: La ventilation complète de ce qui se passera ensuite avec les #Texans et Deshaun Watson, qui a une clause de non-échange complète et décidera éventuellement où il est prêt à aller. pic.twitter.com/dBHXrz7nuf – Ian Rapoport (@RapSheet) 26 juillet 2021

L’entraîneur QB personnel de Deshaun Watson @Quincy_Avery a prédit vendredi, lors de l’enregistrement du podcast Adam Schefter, que son client serait échangé d’ici dimanche. Comme hier. pic.twitter.com/ZrRwta5op7 – Adam Schefter (@AdamSchefter) 26 juillet 2021

Vous pouvez repérer le problème, j’en suis sûr. Ces initiés de la NFL n’ont fait aucune référence aux poursuites de Watson dans leurs rapports sur un mouvement potentiel impliquant le quart-arrière alors que, bien sûr, toute transaction impliquant Watson serait à la fois déclenchée et profondément compliquée par ces poursuites.

Ces poursuites pour agression sexuelle et harcèlement sont la chose la plus importante qui se passe dans la vie de Watson. Toute mention d’un échange potentiel pour Watson semble un peu sourde – surtout si la conversation d’un échange va sans mentionner les poursuites judiciaires – à un moment où il est confronté à de plus grandes incertitudes quant à son avenir.

Je me sens étrange même d’écrire à propos d’un échange alors que Watson est membre de l’équipe de scouts au camp d’entraînement des Texans. Essentiellement, Houston ne sait pas quoi faire de lui. Ils veulent l’échanger, selon Tom Pelissero de NFL Network, et ne veulent probablement pas qu’il se blesse. Et ils ne perdront pas de temps à lui donner des représentants au poste de quart, car, apparemment, ils sont déjà passés à autre chose.

Les poursuites rendront extrêmement difficile pour les Texans de se débarrasser du quart-arrière. Les Texans ne veulent pas être coincés avec Watson. Watson ne veut pas être avec les Texans.

C’est l’une des situations les plus bizarres de la NFL. Et c’est l’un des scénarios les plus importants de la NFL. Nous devons en parler et nous devons regarder l’ensemble du tableau.

Cela signifie reconnaître que cela va au-delà du football. Beaucoup plus.