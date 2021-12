La façon dont il a fait les choses qu’il a faites : la maîtrise vocale d’Eddie Kendricks

Son nom n’a peut-être jamais été aussi connu que sa voix, mais Eddie Kendricks était un chanteur d’une âme unique et distinctive. En tant que co-fondateur de les tentations, il a chanté sur de nombreuses chansons qui leur ont valu le surnom des Empereurs de la soul, et sa souplesse de fausset a continué à figurer sur plusieurs de ses propres succès marquants. Eddie est né à Union Springs, en Alabama, le 17 décembre 1939, et est décédé tragiquement jeune, d’un cancer, à seulement 52 ans.

À l’âge d’or de l’ascension des Temptations à la prééminence à Motown, la voix légère et acrobatique de Kendricks était le parfait complément aux tons rauques de l’autre chanteur en chef du groupe, le tout aussi brillant David Ruffin. Eddie a eu la distinction de chanter le premier single des Tempts, « Dream Come True » de 1962, et le premier R&B n°1 juste après, « The Way You Do The Things You Do ». Aussi élégant en personne que sur disque, il était à l’origine de nombreux choix de garde-robe frappants qui ont rendu le groupe encore plus glamour.

Avant son départ en 1971, Kendricks avait pris les devants sur ces moments forts indélébiles de leur recueil de chansons comme le pacy « Get Ready » et leur collaboration avec les suprêmes, « Je vais vous faire m’aimer. » Il a également joué des rôles clés dans les productions à plusieurs voix de Norman Whitfield qui leur ont donné un nouveau son passionnant à la fin des années 60, en particulier lorsqu’il a livré la ligne de titre de « Ball Of Confusion ».

Les tensions au sein du groupe ont conduit au départ de Kendricks, mais il est sorti dans la gloire, avec le récit mélodique et rêveur des États-Unis de 1971. tête de liste pop et R&B « Juste mon imagination (S’enfuir avec moi). » Après une série de modestes entrées dans les charts au début de sa carrière solo, il a livré un superbe un-deux de n ° 1 en 1973 avec « Keep On Truckin' » et « Danser sans conviction, » dans une série de neuf meilleurs tenners R&B consécutifs qui comprenaient également un autre best-seller, « Garçon cireur de chaussures ».

Les années suivantes ont connu moins de succès et un départ de la Motown en 1978, mais lui et Ruffin sont brièvement revenus au bercail pour une tournée et un album de 1982, Reunion. Produit par la star de Tamla plus tard Rick James, il comprenait le tube exaltant mettant en vedette Kendricks, Ruffin et l’un de leurs successeurs, Dennis Edwards, « Standing On The Top ».

Les années 80 ont également réuni Kendricks et Ruffin avec leurs grands admirateurs Daryl Hall et John Oates, co-vedette sur l’album Live At The Apollo de 1985. Eddie et David ont fait un LP ensemble pour RCA en 1988, avant de faire partie de l’intronisation des Temptations au Rock and Roll Hall of Fame l’année suivante. Diagnostiqué d’un cancer du poumon, Kendricks a combattu la maladie pendant plus d’un an, avant sa mort à l’automne 1992. Son rôle dans une ère brillante de la musique soul ne sera jamais oublié.

« À moins qu’un chanteur ne se produise, il doit incarner le producteur », a-t-il déclaré dans une interview avec Disc en 1973. « Ce qui signifie parfois que ce que vous faites n’est pas vraiment vous. Mais j’ai l’impression que si ma voix reste distinctive, alors cela n’a pas vraiment d’importance. L’essentiel est de toujours garder son identité.

