La façon dont la famille royale appelle pour commémorer la mort de Lady Di

Dit aussi statue réussi à réunir les princes William et Harry, qui s’était séparé depuis le départ de Harry et Meghan Markle de la famille royale, puisqu’ils vivent depuis en Californie. Harry est revenu au Royaume-Uni uniquement pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip, et plus tard pour le dévoilement de cette statue de Lady Di, un projet en cours depuis plusieurs années. Depuis avant la décision d’Harry.

Statue de la princesse Diana dans le jardin en contrebas. (Shutterstock)

Lors de l’inauguration de la statue de Diane de Galles, les princes lui ont consacré quelques mots dans un communiqué. Ils ont noté qu’ils se réunissaient pour célébrer “l’amour, la force et le caractère de Diana, des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies”. […] “Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit à jamais considérée comme un symbole de sa vie et de son héritage”, ont poursuivi le communiqué des frères. . le monde qui garde la mémoire de notre mère vivante. “

Cette année également, ils ont commémoré ce qui serait le 60e anniversaire de la princesse. Chaque année, le public londonien rend hommage à Lady Di et lui laisse des fleurs, des lettres, entre autres détails pour se souvenir de sa naissance.