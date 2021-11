« La façon dont Max le regarde, s’ils tombent en panne, il gagne des points »

Max Verstappen n’avait pas l’intention de prendre le virage au virage 4 du Grand Prix de Sao Paulo, et cela n’aurait probablement pas dérangé si lui et Lewis Hamilton s’étaient écrasés.

C’est l’avis de l’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya.

Verstappen a suscité la controverse la dernière fois sur le circuit d’Interlagos lorsqu’il a couru profondément au virage 4 au tour 48 alors que Hamilton tentait de le dépasser pour la tête.

Plutôt que de risquer un accident, le pilote Mercedes est allé encore plus loin que le Red Bull, les deux pilotes étant sortis de la piste.

Les commissaires sportifs ont déclaré à l’époque qu’il n’y avait pas lieu d’enquêter, cependant, la Formule 1 attend maintenant le verdict d’une audience de droit de révision demandée par Mercedes.

Montoya estime qu’il s’agissait d’un geste délibéré, auquel Verstappen ne se serait pas opposé s’il s’était soldé par un accident.

« Mon opinion honnête, la façon dont je pense que Max le voit est la suivante: s’ils tombent en panne, il gagne des points », a déclaré Montoya sur le podcast « This Week with Will Buxton ». « Tant que Lewis ne termine pas devant lui, il est dans une meilleure situation pour le championnat.

« Lewis était à ses côtés et l’a dégagé dans la zone de freinage. Il n’y avait aucun moyen aussi tard qu’il freinait qu’il prenne le virage. Je ne pense pas qu’il avait vraiment l’intention de faire le coin.

« Je n’ai rien contre Max. En fait, j’aime beaucoup Max et Red Bull, et ils ont fait un travail incroyable pour amener le combat à Mercedes. Mais je pense qu’ils sont surpris de la qualité de Mercedes.

Il a ajouté : « Je pense que Lewis était vraiment intelligent de ne même pas essayer de tourner, parce que Max voulait s’écraser.

«C’était un peu un mouvement de retour à Silverstone. Oui, c’est un virage beaucoup plus lent, mais le précédent était un peu la même chose.

« Il a raté le sommet. Regardez comment Lewis a été critiqué pour l’accident à Silverstone – un virage très rapide – parce qu’il a raté le sommet. Max n’a même pas essayé de prendre le virage.

Ça existe! 🙌🙌 #F1 https://t.co/IDFJNoAky9 – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 novembre 2021

Plus tard, Hamilton a dépassé Verstappen, se précipitant vers la victoire et réduisant l’avantage du pilote Red Bull dans la course au titre à 14 points avec trois courses restantes.

Cela pourrait être encore réduit vendredi en fonction de la décision des stewards.

Montoya pense que les commissaires de Formule 1 de cette année ont été beaucoup trop incohérents, affirmant que s’il s’agissait de quelqu’un comme Nikita Mazepin, ils l’auraient immédiatement giflé avec une pénalité.

« En Autriche, quand les gens allaient côte à côte et que le gars à l’extérieur n’avait pas assez de place dans le coin, parce qu’il y avait du gravier, ils étaient pénalisés, le gars à l’intérieur », a déclaré le Colombien.

«Et ici, ce type l’a complètement poussé hors de la piste de course. Comment justifiez-vous [it]?

«Pourquoi Max s’en sort-il avec ça et d’autres pas? Je veux dire, appliquent-ils les règles de la même manière pour tout le monde ? Ou est-ce que Max est traité différemment parce qu’il est jeune ou comme vous voulez l’appeler ?

«Je vais mettre un autre nom là-bas. Si Mazepin le faisait, serait-il alors pénalisé ?