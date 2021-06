La façon ingénieuse pour les robots Toyota d’apprendre à éviter les surfaces transparentes

23/06/2021 à 11h45 CEST

En principe, les surfaces transparentes et réfléchissantes confondent les robots, et c’est un problème que les entreprises qui conçoivent les robots pour le nettoyage ménager doivent surmonter. Toyota est l’une de ces entreprises et a développé une solution au problème : elle a publié une vidéo montrant l’un de ses robots nettoyant des tables et d’autres surfaces, tout en se filmant. Comme l’explique l’entreprise, « la plupart des robots sont programmés pour réagir aux objets et à la géométrie devant eux“et ils ne peuvent pas faire la différence entre un objet réel et son reflet.

Quelque chose d’aussi commun qu’un verre à boire ou un grille-pain brillant pourrait empêcher les robots conçus pour le travail à domicile de faire leur travail correctement. Toyota dit avoir surmonté ce problème en développant une nouvelle méthode de formation qui permet aux robots de « percevoir la géométrie 3D de la scène tout en détectant des objets et des surfaces. “Dans la vidéo, on peut voir le robot Toyota analyser la géométrie 3D de divers éléments d’une maison, ce qui lui permet de reconnaître toutes sortes de surfaces qui peut être nettoyé, tels que les tables et les comptoirs.

Il peut même détecter les verres transparents et les repousser. Quelque chose qui jusqu’à présent posait un véritable défi pour la science. Les progrès de la robotique ont été très importants ces dernières années.