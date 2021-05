La façon inhabituelle de la reine Elizabeth II de manger des fruits et les règles du banquet royal «sans mains» | Royal | Nouvelles

Darren McGrady, qui a travaillé comme chef cuisinier de la reine dans les cuisines du palais de Buckingham de 1982 à 1993, a révélé plusieurs habitudes et traditions bizarres. Les habitudes alimentaires de la reine sont parmi les plus examinées au monde, mais il a été révélé que le monarque.

S’adressant à AUJOURD’HUI, M. McGrady a expliqué une règle étrange – qu’aucune main n’est autorisée à toucher la nourriture lors d’un banquet royal.

M. McGrady a déclaré que la règle rendait difficile pour la famille royale de manger la plupart des types de fruits – un plat commun servi à la fin du repas.

Il a expliqué qu’à l’aide d’un couteau et d’une fourchette, les membres de la famille royale coupaient le dessus d’une poire «et la mangeaient avec une cuillère à café comme un œuf à la coque».

Il a ajouté qu’environ 200 poires avaient été apportées au palais de Buckingham où il choisirait les plus mûres à la main.

M. McGrady a ajouté que la règle de ne jamais manger avec les mains s’étendait également à quiconque lors d’un banquet royal.

Il a ajouté que tous les invités reçoivent «un couteau à dessert et une fourchette, une petite assiette et un bol pour les doigts».

Les fans de la famille royale sont toujours surpris d’entendre les demandes parfois compliquées envoyées à la cuisine royale.

La princesse Anne est l’un de ces membres de la famille royale qui avait une demande particulière de nourriture.

LIRE LA SUITE: Mains! Queen a une “ boîte personnelle de chocolats pour que personne ne les mange ”

M. McGrady a également admis que le raisin est l’un des fruits les plus faciles à manger.

Il a déclaré: «Les raisins sont les plus populaires car ils sont les plus faciles à manger et à couper en petites grappes de quatre ou cinq raisins.»