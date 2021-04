La façon intelligente de tripler votre Bitcoin

Compartir

Le texte ci-dessous est un article publicitaire qui n’a pas été écrit par des journalistes de Cryptonews.com.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous savez que Bitcoin a augmenté à un rythme incroyable au cours de la dernière année. Il a récemment atteint un nouveau sommet de plus de 64000 USD pour un seul BTC, augmentant de 63%, rien qu’au premier trimestre de 2021.

Sans aucun doute, l’une des principales causes de cette incroyable course haussière est que la pandémie a affaibli les monnaies traditionnelles et a conduit beaucoup de gens à chercher des alternatives pour les aider à surmonter la tempête. Cela a abouti à des investissements cryptographiques de la part d’institutions financières mondiales et de grandes entreprises. À son tour, une adoption accrue a conduit à une croissance de la légitimité et de la popularité du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, un développement qui est susceptible de nous accompagner à long terme.

Si vous possédez déjà Bitcoin, vous voulez vous assurer de ne pas perdre tout votre argent si le prix baisse à nouveau, et vous voulez également faire travailler vos revenus en votre nom, afin qu’ils ne restent pas inactifs. Le moyen le plus sûr et le plus rentable d’y parvenir est le crypto-arbitrage.

Qu’est-ce qui fait de l’arbitrage cryptographique une stratégie si intelligente?

Un certain nombre de facteurs font de l’arbitrage cryptographique une stratégie d’investissement attrayante. Examinons de plus près certains des principaux avantages:

Faible risque

L’arbitrage cryptographique est couramment utilisé par les investisseurs institutionnels et particuliers, car il est largement reconnu comme l’une des formes d’investissement les moins risquées. La raison en est que cela ne vous rend pas vulnérable à la volatilité du marché de la cryptographie. Au lieu de cela, il réalise un profit en exploitant les inefficacités temporaires de prix de l’échange cryptographique. Ce sont des cas où juste pendant quelques minutes, une crypto-monnaie sera disponible sur différents échanges à des prix différents en même temps. Pendant cette courte période, vous pouvez acheter la crypto-monnaie sur la bourse où elle est proposée au prix le plus bas, puis la vendre instantanément sur la bourse qui offre le prix disponible le plus élevé avant que le marché ne s’ajuste pour compenser et que l’inefficacité soit résolue.

Effort minimal

Pour trouver et profiter des opportunités d’arbitrage crypto, vous devez être en mesure de suivre des centaines de devises sur plusieurs échanges à la fois et d’avoir des temps de réaction d’une fraction de seconde. C’est pourquoi les investisseurs utilisent un logiciel de trading algorithmique d’arbitrage cryptographique pour négocier pour eux.

Pour avoir une meilleure idée de son fonctionnement, utilisons à titre d’exemple ArbiSmart, une plate-forme d’arbitrage de crypto-monnaie automatisée populaire sous licence européenne.

ArbiSmart est connecté à 35 bourses différentes qu’il scanne 24 heures sur 24 pour identifier les opportunités d’arbitrage crypto dans plusieurs devises. Vous pouvez réagir instantanément au marché et exécuter simultanément un grand volume de transactions. Tout ce que vous faites est de vous inscrire, de déposer des fonds en fiat ou en crypto, et l’algorithme basé sur l’IA de la société fait le reste, réalisant jusqu’à 45% de bénéfices par an, au fur et à mesure de votre journée.

Avantages prévisibles

L’une des principales caractéristiques des marchés de la crypto-monnaie est leur volatilité exceptionnellement élevée, ce qui signifie que l’investissement dans la monnaie numérique peut être très imprévisible, avec des hauts et des bas dramatiques. En revanche, le crypto-arbitrage offre des rendements stables et réguliers.

Chez ArbiSmart, par exemple, vous pouvez accéder à la page Comptes de l’entreprise et voir à l’avance exactement combien vous êtes assuré de gagner par mois et par an, en fonction de la taille de votre investissement. Cette fiabilité vous permet de planifier financièrement, avec beaucoup plus de précision que ce qui serait possible avec presque toute autre forme d’investissement.

L’arbitrage cryptographique offre également une excellente opportunité de couverture, car quoi qu’il arrive à Bitcoin et au reste du marché de la cryptographie, qu’il s’agisse d’une montée en flèche ou d’un effondrement, vous pouvez toujours tirer un profit régulier des inefficacités temporaires des prix sur les échanges.

Rendements élevés .

Gardant le meilleur pour la fin, le crypto-arbitrage offre d’excellents rendements, ArbiSmart offrant des rendements annuels qui commencent à 10,8% et vont jusqu’à 45%, en fonction du montant déposé.

Par exemple, un investissement de 10 BTC, qui équivaut actuellement à environ 600 000 $, aura plus que triplé en seulement trois ans et demi, pour atteindre 1 886 000 $. En fait, ce calcul est extrêmement prudent pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en plus de vos revenus de crypto-arbitrage, vous gagnerez des intérêts composés sur ces revenus. De plus, vous gagnerez en capital sur la valeur croissante de RBIS, le jeton natif de la plate-forme, qui a déjà augmenté de 350% au cours des deux années écoulées depuis son introduction.

Lorsque vous vous inscrivez auprès d’ArbiSmart, vos fonds sont automatiquement échangés dans RBIS pour une utilisation dans le trading de crypto-arbitrage, bien qu’ils puissent être retirés en EURO ou BTC à tout moment. Ceux qui ont rejoint ArbiSmart début 2019 ont maintenant plus que triplé leurs revenus grâce à la valeur croissante du jeton et la pièce est en passe de grimper beaucoup plus haut en 2021. Premièrement, la société a un certain nombre de nouveaux produits et services qui seront lancés dans la seconde moitié de 2021, y compris un portefeuille rémunéré, en ajoutant de nouveaux utilitaires pour le jeton. Deuxièmement, le RBIS est en cours de cotation, de sorte que dans les mois à venir, le jeton pourra être négocié en bourse, ce qui fera probablement augmenter le prix. Enfin, la plate-forme d’arbitrage de crypto de la société se développe à un rythme régulier de 150% par an, ce qui entraîne une demande accrue de jetons, qui est en quantité limitée.

Qu’en est-il des risques d’entrer dans l’espace crypto?

Quelle que soit votre stratégie d’investissement à faible risque, chaque fois que vous entrez dans l’arène de la cryptographie, vous vous exposez à un certain degré de danger. Malheureusement, comme la législation n’a pas rattrapé l’évolution rapide de cette classe d’actifs émergente, le monde des crypto-monnaies est largement sous-réglementé. En conséquence, il vous appartient de prendre des précautions supplémentaires avant de confier votre capital durement gagné entre les mains de toute plateforme d’arbitrage crypto.

Plus important encore, vous ne devez investir que dans une société entièrement agréée, car la conformité réglementaire garantit un niveau élevé de sécurité et de transparence. Par exemple, ArbiSmart, en tant que plate-forme agréée CRF, doit suivre des procédures rigoureuses de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients, séparer les fonds des clients et des entreprises, mettre en œuvre des protocoles de sécurité de niveau bancaire, maintenir un capital suffisant. audits externes périodiques.

Vous devriez également rechercher la réputation de la plate-forme choisie pour voir ce que la communauté crypto a à dire dans la presse de l’industrie et sur les canaux sociaux. Par exemple, une recherche rapide en ligne sur ArbiSmart montre que l’entreprise a des avis positifs sur les réseaux sociaux, avec une excellente note sur les sites d’avis de consommateurs tels que Trustpilot, en ce qui concerne le niveau de support, la rapidité des retraits et la fiabilité de vos garanties de revenus.

Une plate-forme d’arbitrage cryptographique automatisée offre une excellente opportunité d’investissement, vous permettant de mettre votre capital au travail avec un faible risque, pour des rendements passifs inégalés, le tout sans lever le petit doigt. Sans exiger aucun de votre temps, il vous permet de profiter des avantages des marchés des devises numériques au rythme rapide, sans vous exposer aux dangers de la volatilité du marché de la cryptographie.

Vous souhaitez tripler votre Bitcoin avec un arbitrage cryptographique? Commencez maintenant!