La façon ombragée de Brian Kelly de quitter Notre-Dame pour LSU est révélée

LSU a annoncé mardi que Brian Kelly était le nouvel entraîneur-chef de l’équipe.

Dès lundi matin, la perspective que Kelly quitte Notre-Dame semblait du charabia. Il avait exprimé à plusieurs reprises son désir de rester à South Bend, et les Fighting Irish étaient l’équipe classée n ° 6 dans le sondage AP Top 25 College Football de cette semaine.

Le lundi après-midi, tout a changé. Le mot a commencé à couler qu’un accord était à venir. Puis, à mesure que la soirée avançait, les termes commençaient à se faire jour.

Quand tout a été dit et fait, Kelly a accepté un contrat avec LSU s’étalant sur 10 ans et d’une valeur d’au moins 95 millions de dollars.

Mis à part la décision de Kelly de devenir le premier entraîneur de Notre-Dame à partir pour un autre poste d’entraîneur collégial depuis 1907, la façon dont il l’a fait laissait beaucoup à désirer.

Apparemment, le directeur sportif de Notre-Dame, Jack Swarbrick, a eu le coup de main de Kelly alors que la nouvelle de lundi arrivait.

« Swarbrick confirme que Brian Kelly ne lui a parlé qu’hier soir avant que la nouvelle de son départ pour LSU ne soit déjà annoncée », a rapporté Pete Sampson, un initié du football universitaire de ..

Ce n’était pas le pire, cependant. Comme en témoigne le dernier SMS que Kelly a envoyé à ses joueurs, ils n’ont pas non plus été très remarqués. Et puis bien sûr c’est la cerise sur le gâteau :

C’est généralement ainsi que les choses se passent, mais Brian Kelly a fantôme tout le monde à Notre-Dame. Je viens de parler à un assistant qui a vu des rapports sur son téléphone ce soir alors qu’il sortait de la maison d’une recrue : « La nouvelle est tombée quand je suis sorti de la maison, alors j’ai l’air d’un… un trou. – Matt Fortuna (@Matt_Fortuna) 30 novembre 2021

Il sera intéressant de voir comment Kelly se débrouille finalement avec LSU. Ses références et son expérience passée ne brossent pas un tableau clair de ce qu’il sera en mesure d’offrir. Rétrospectivement, le travail qu’il a failli quitter l’année dernière aurait eu beaucoup plus de sens.

Cette embauche pourrait s’avérer être un génie – ou elle pourrait se transformer en un désastre total. Il est impossible de savoir comment les choses entre Kelly et LSU finiront finalement, mais ils n’ont certainement pas commencé sur la meilleure des notes.

