La faction Paras se déplace rapidement, dissout les cadres nationaux et étatiques du LJP; Chirag Paswan attend la décision du président de Lok Sabha

Après avoir nommé Paras à la tête du LJP, la faction dirigée par lui a maintenant dissous les exécutifs nationaux et étatiques du parti et les comités des différentes cellules.

La lutte entre Chirag Paswan et son oncle Pashupati Kumar Paras pour établir le contrôle du parti Lok Janshakti (LJP) devient chaque jour plus trouble. Après avoir nommé Paras à la tête du LJP, la faction dirigée par lui a maintenant dissous les exécutifs nationaux et étatiques du parti et les comités des différentes cellules. La faction Paras a également nommé le député Chaudhary Mahboob Ali Kaisar et Veena Devi vice-présidents nationaux et les députés Prince Raj et Chandan Singh secrétaires généraux nationaux. Notamment, Kaisar, Veena, Prince et Chandan sont quatre députés soutenant Paras. Le LJP comptait six députés, dont Paras et Chirag.

Paras a été élu président du LJP hier jours après que Chirag Paswan a tenu une réunion de zoom du conseil exécutif national expulsant les cinq députés rebelles. « Le président national du LJP est élu par l’exécutif national du parti qui compte environ 75 membres. Seuls 9 membres étaient présents à la réunion de l’exécutif national. Les membres suspendus ont élu mon oncle président, ce qui est illégal. Le président du LJP ne peut être destitué que s’il démissionne ou s’il meurt », a déclaré Paswan en réaction à l’élévation de Paras en tant que chef du parti.

Cependant, Paras a affirmé qu’il avait été élu à l’unanimité. « J’ai été élu à l’unanimité. Le directeur du scrutin m’a remis la lettre pour être élu président national du parti Lok Janshakti. Un projet sera soumis à la Commission électorale… Le Premier ministre décidera qui obtiendra le poste ministériel », a déclaré Paras.

Pendant ce temps, Chirag Paswan a déjà écrit au président du Lok Sabha, Om Birla, pour lui demander de reconsidérer sa décision de nommer Paras à la tête du Parti parlementaire. « J’ai écrit au président du Lok Sabha, Om Birla Ji, pour reconsidérer sa décision d’accepter Pashupati Kumar Paras à la tête du parti parlementaire. La constitution de notre parti stipule que le chef du parti au Parlement ou à l’Assemblée sera élu par le Conseil parlementaire central », a déclaré Paswan.

Puisque la faction Paras a maintenant dissous les comités et conseils du parti, il sera intéressant de voir le prochain mouvement de Chirag Paswan. Alors que les deux factions revendiquent leur droit sur le parti, le combat pourrait aller devant les tribunaux si la réconciliation n’est pas réalisée rapidement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.