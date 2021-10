La facturation des conseillers peut également être « intelligente »

« Vous passez d’un monde très lent et archaïque à un monde en évolution rapide. Il y a beaucoup à combler là-bas.

Lacey Shrum, PDG de Smart Kx, se joint à l’animateur de « On Purpose » Tyrone Ross pour discuter des améliorations que la technologie peut apporter dans l’espace des conseillers, à commencer par la modernisation du processus de facturation. Un système de facturation plus intelligent améliore la conformité, la transparence et les vitesses de transaction. Au lieu de facturer une fois par trimestre, les conseillers peuvent travailler selon les besoins des clients pour facturer mensuellement, hebdomadairement ou même quotidiennement. Travailler avec la technologie plutôt que contre elle améliorera la relation client-conseiller.

Les conseillers doivent se préparer à un nouvel écosystème financier axé sur la technologie. Pour faire face à cet avenir de front, les conseillers doivent devenir plus rapides, plus flexibles et plus agiles face aux tendances croissantes.

La première étape : commencez à renforcer la confiance dans la technologie, le cas échéant, des contrats intelligents pour la facturation au trading de crypto.

