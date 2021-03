La facturation électronique de la TPS est une étape bienvenue pour les entreprises de taille moyenne, mais pourrait être un défi pour les micro et petites unités: FISME

Sur 6,33 crores MPME, 6,30 sont des micro-entreprises, selon le rapport annuel du ministère des MPME pour l’exercice 20.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Mandater les entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de Rs 50 crore (entreprises de taille moyenne) pour générer des factures électroniques est une décision bienvenue, mais cela pourrait être un problème pour les micro et petites entreprises qui n’investissent pas beaucoup dans la technologie et manquent de connaissances numériques, selon Animesh Saxena. , Président, Fédération des micro et petites et moyennes entreprises indiennes (FISME). La facturation électronique était auparavant rendue obligatoire en vertu de la loi relative à la taxe sur les produits et services (GST) pour les transactions interentreprises (B2B) par les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de Rs 500 crore à partir du 1er octobre 2020 et de plus de Rs 100 crore à partir de janvier 1, 2021. Plus tôt ce mois-ci, le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) avait notifié la même chose pour les entreprises avec plus de Rs 50 crore de chiffre d’affaires. Selon la définition des MPME révisée l’année dernière, les entreprises dont le chiffre d’affaires va de Rs 51 crore à Rs 250 crore sont classées comme des unités moyennes.

«Un certain niveau de préparation sera nécessaire, mais nous supposons que les entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de 50 crores de roupies maîtrisent le numérique dans la gestion de leurs comptes. Si le gouvernement étend le mandat de facturation électronique à l’avenir aux micro et petites entreprises, cela pourrait être un problème car ils n’investissent pas beaucoup dans la technologie et la plupart du travail est externalisé. Cela pourrait devenir un coût supplémentaire pour eux. En outre, la connectivité à large bande pourrait être un problème pour ces entreprises dans les petites villes et villages », a déclaré Saxena à Financial Express Online.

Surtout, la facturation électronique permettra une validation immédiate des factures fiscales, ce qui est avantageux tant pour le contribuable que pour le bénéficiaire du crédit de taxe sur les intrants, car les erreurs et les exigences de rapprochement peuvent être considérablement réduites. Cependant, «les entreprises de taille moyenne qui ne disposent pas d’une équipe informatique interne bien équipée devront engager des coûts CAPEX et OPEX pour de nombreuses activités telles que la modification des systèmes comptables pour adhérer à la facturation électronique, l’intégration de leurs systèmes comptables avec le Portail IRP (via des API ou des logiciels tiers), et en cours de formation détaillée pour que le personnel s’habitue aux normes de facturation électronique et à l’infrastructure comptable », a déclaré Saket Patawari, directeur exécutif – Fiscalité indirecte, directeur principal – Nexdigm à Financial Express En ligne.

Sur 6,33 crores MPME, plus de 99 pour cent sont des micro et petites entreprises en Inde, selon le rapport annuel FY20 du ministère des MPME. Les moyennes entreprises ne sont que de 5 000 tandis que les petites entreprises sont de 3,31 lakh et les micro-entreprises de 6,30 crores en Inde. «Il n’y aura aucun impact sur les entreprises moyennes car leur sphère est très réduite alors que les micro et petites sont majoritaires. Les micro et petits propriétaires font tout seuls dans une petite installation et cela pourrait leur assumer une responsabilité supplémentaire si le gouvernement le mettait en œuvre à l’avance. Cependant, en revanche, cela apporterait également plus de transparence et les rendrait plus formels pour bénéficier des régimes gouvernementaux. Je pense que progressivement, le gouvernement étendra cela aux micro et petites entreprises », a déclaré Sanjiv Layek, secrétaire exécutif de l’Association mondiale pour les petites et moyennes entreprises (WASME) à Financial Express Online.

Le système de facturation électronique est également susceptible d’aider les entreprises à accéder aux prêts instantanés, car les banques seraient en mesure d’analyser les demandes en fonction des factures, même si l’exigence de conformité serait réduite car le système de la TPS alimenterait les déclarations en fonction des détails disponibles dans l’e- facture, Financial Express avait rapporté plus tôt en citant des fonctionnaires travaillant sur le système. De plus, selon un autre fonctionnaire, la facturation électronique aiderait à générer une facture dans un format standard, qui peut être lu par n’importe quel système, et la notification de la facture électronique à un système central devient possible.

