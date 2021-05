La facture astronomique de l’accident de Schumacher

23/05/2021 à 13:19 CEST

Un demi-million de dollars. C’est le chiffre calculé par l’équipe Haas pour réparer la voiture qui Mick Schumacher détruit lors des essais libres 3 du GP de Monaco. Un accident qui l’a également empêché de participer à la séance de qualification et l’a relégué à la dernière place sur la grille pour la course ce dimanche (15h00).

Schumacher, que jeudi lors des premiers essais libres, il est déjà allé contre la rambarde de Massenet, il a perdu le contrôle de sa voiture sur la courbe du Casino, à la dernière minute des troisièmes essais libres. Il s’est immédiatement excusé à la radio auprès de son équipe et a ensuite expliqué à la télévision qu’il avait pris trop de risques: “Je pense que nous aurions été dans la bagarre avec Alonso et Latifi. J’ai trop jeté. Je suis vraiment désolé pour toute l’équipe. . Nous avons raté une séance entière. Et c’est dommage. Mon feeling était très bon. Mes tours en Q3 ont été très compétitifs et nous étions là avec l’Alpine et la Williams. Nous partirons derniers et nous aurons beaucoup de voitures devant nous que nous pouvons dépasser. “

Guenther Steiner suppose qu’ils devront passer par la boîte pour remplacer toute la fibre de carbone qui a été endommagée. La facture sera “comprise entre 300 000 $ et 500 000 $ minimum, car l’aile avant coûte déjà 150 000 $ à elle seule, mais il y a d’autres parties impliquées qui soulèveront le dernier pilier. Les dégâts sont assez graves: l’aileron avant, l’aileron arrière, l’ensemble Côté gauche de la suspension, le ponton & mldr; Mais le châssis est intact, donc nous n’aurons pas à le changer », a-t-il expliqué dans des déclarations recueillies par le magazine britannique Autosport.

Pour une fois, les dommages causés à Haas n’ont pas été causés par l’autre “ recrue ” de l’équipe, Nikita Mazepin, qui après toute la piste et les spins qu’il a joué cette saison, a une performance impeccable sur le circuit le plus difficile du calendrier.