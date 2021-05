La facture de 500000 $ de Red Bull pour la correction de l’aile flexible

Christian Horner, directeur de Red Bull, s’attend à ce que les prochains tests d’ailes de la FIA coûtent à son équipe «un demi-million de dollars».

Une directive technique de la FIA a contraint les équipes à réévaluer la flexibilité de leurs ailes arrière, et tous les changements doivent être effectués à temps pour le Grand Prix de France lorsque de nouveaux tests entreront en jeu.

Red Bull est l’équipe au centre de la saga des ailes flexibles, issue des commentaires de Lewis Hamilton sur l’aileron arrière de la RB16B lors du GP d’Espagne.

McLaren et Mercedes ont déjà exprimé très clairement leur colère sur la manière dont la FIA a géré ce problème, le patron de Mercedes, Toto Wolff, déclarant lors du Grand Prix de Monaco que des manifestations pourraient être en cours.

Bien sûr, Red Bull n’est pas la seule équipe à devoir modifier ses ailes arrière, mais s’adressant aux médias du Circuit de Monaco, Horner s’est délecté du projet de loi gigantesque auquel sa tenue est confrontée.

“Je pense que pour une équipe comme nous qui se heurte manifestement à la casquette, bien sûr, stratégiquement, il faut faire des choix”, a-t-il déclaré.

«L’impact de quelque chose comme celui-ci est probablement d’un demi-million de dollars, ce qui empêchera autre chose de se produire, mais c’est l’acte de jonglerie que nous devons maintenant faire avec le plafond budgétaire et les règlements financiers.»

Quant à la critique concernant la durée jusqu’à ce que les nouveaux tests deviennent actifs, Horner a déclaré qu’il était impossible de faire un changement instantané.

«Je pense qu’il doit y avoir un délai d’exécution, vous ne pouvez pas simplement fabriquer des composants magiques», a-t-il déclaré.

«S’ils changeaient les tests sur les ailes avant ce week-end, et nous avons vu beaucoup plus de performances de la flexibilité de l’aile avant, dirons-nous, cela affecterait chaque équipe et certaines beaucoup plus que d’autres.

«Il doit y avoir un délai. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les pièces soient magiques du jour au lendemain sans que des coûts soient engagés.

«La voiture est conforme à la réglementation en vigueur depuis 18 mois avec ces tests de charge, puis la réglementation a été modifiée, les tests ont été modifiés et il doit y avoir un délai de préavis pour cela.

