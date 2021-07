La facture des importations de brut augmente de 190 % à 25 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 22

Bien que les prix mondiaux du brut dans le passé aient été plus élevés que les niveaux actuels, le prix de détail record actuel est en grande partie l’impact de l’augmentation cumulative de la surtaxe et de la taxe sur l’essence par le Centre de 13 Rs/litre en mars et mai 2020.

La facture des importations de pétrole brut du pays a augmenté de 190,6% en glissement annuel pour atteindre 24,7 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 22, avec la hausse des prix du produit sur le marché international et des volumes d’approvisionnement plus élevés avec le retour de la demande de carburants automobiles. Le volume de pétrole brut importé au cours du trimestre, à 51 millions de tonnes, était supérieur de 14,7 % à celui de la même période l’an dernier. Le prix moyen du panier indien de pétrole brut au T1FY22 était de 68,6 $ le baril, contre le taux moyen de 30,4 $ le baril enregistré au T1FY21.

La hausse des prix du brut a été principalement soutenue par la reprise de la demande mondiale et les réductions volontaires de production jusqu’à fin juillet dans les principaux pays exportateurs de pétrole. Les prix mondiaux du brut ont commencé à baisser après que le groupe Opec plus a accepté dimanche d’augmenter la production de pétrole brut de 0,4 million de barils par jour d’août à fin décembre. Suite à l’annonce, le brut s’est corrigé des récents sommets de 77 $/baril par semaine pour revenir au niveau actuel d’environ 68 $/baril.

En raison de la baisse de la demande dans le cadre des blocages pour contrôler la pandémie de coronavirus, les importations de brut ont chuté de 12,7% par an à 198,1 MT au cours de l’exercice 21, tandis que la valeur des importations a chuté à un taux beaucoup plus élevé de 32,2% à 62,7 milliards de dollars, les prix mondiaux du brut restant largement en sourdine. tout au long de la première moitié de l’exercice. Jusqu’à 85 % des besoins du pays en pétrole brut dépendent des importations.

Avec la hausse des prix du brut, le prix de détail de l’essence a franchi la barre des 100 roupies à Delhi pour la première fois le 7 juillet, alors que les sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État augmentaient progressivement le prix de base du produit. L’essence était vendue à Rs 101,84 le litre dans la capitale nationale mercredi tandis que le diesel était au prix de Rs 89,87 le litre. Bien que les prix mondiaux du brut dans le passé aient été plus élevés que les niveaux actuels, le prix de détail record actuel est en grande partie l’impact de l’augmentation cumulative de la surtaxe et de la taxe sur l’essence par le Centre de 13 Rs/litre en mars et mai 2020.

En effet, lorsque le prix du panier indien de brut avait franchi les 80 dollars le baril en octobre 2018 à l’approche des élections législatives du Chhattisgarh, du Madhya Pradesh et du Rajasthan, l’essence et le diesel se vendaient autour de 82 Rs le litre et Rs. 75 par litre. Les analystes ont noté que même aux prix records actuels, la marge de commercialisation des sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) n’est actuellement que de 0,2 Rs par litre pour l’essence et de 2,9 Rs par litre pour le diesel. “Si les MOC conservent le bénéfice de la forte correction du brut, nous voyons des marges normatives sur le diesel à 5,7 Rs par litre et sur l’essence (essence) à 3,5 Rs par litre”, a déclaré Jefferies.