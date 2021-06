La faculté de droit de New York annonce un nouveau focus sur la race et des cours obligatoires sur le racisme systémique – RedState ⋆ .

Étudiants en droit, préparez-vous à en apprendre davantage sur le racisme systémique.

Ce sera le cas à la Yeshiva University de New York.

Tel que rapporté par The Washington Free Beacon, la Cardozo School of Law du collège a envoyé un e-mail aux participants jeudi pour annoncer un changement.

Le message a salué une refonte majeure du programme «conçue pour aider nos étudiants à examiner et à comprendre le racisme dans la loi et dans l’ensemble du système juridique».

À cette fin, la classe entrante de ’24 sera la première à suivre au moins l’un des cours suivants :

Négociation interculturelle Race et loi Droits autochtones dans les Amériques Théorie critique de la race

Mais ne présumez pas que ce sont les seuls endroits où les questions raciales seront nouvellement explorées.

Un examen approfondi de «la race et le racisme», relayée par l’annonce, sera tissé tout au long.

Les étudiants seront confrontés à la course à plusieurs endroits, «y compris dans des cours qui ne concernent pas principalement ou ostensiblement la race».

Comme l’indique le courriel, le racisme systémique est une maladie objectivement détectée.

Et l’école est dévouée au combat :

« Cardozo s’engage à former des avocats capables de reconnaître et de réagir à la manière dont le racisme systémique affecte notre monde. »

Comme je l’ai écrit précédemment, l’existence du racisme tel qu’injecté à dessein dans les rouages ​​des systèmes américains est de plus en plus confirmée.

Pour des raisons que j’ignore, ceux qui l’ont découvert refusent d’indiquer ses leviers — si seulement ils le faisaient, il pourrait être immédiatement supprimé.

Et si cela devait se produire, semble-t-il, les avocats n’auraient pas à prendre leurs épées et leurs boucliers.

L’école a sûrement ses raisons de ne pas divulguer les mécanismes.

Comme indiqué dans l’e-mail, la doyenne Melanie Leslie a été à l’avant-garde d’une nouvelle ère de l’éducation : l’année dernière, elle faisait partie d’un groupe de doyens de facultés de droit qui ont écrit à l’American Bar Association of Legal Education and Admissions to the Bar.

Melanie a imploré l’agence d’accréditation « d’exiger que les écoles s’attaquent aux préjugés, à la sensibilisation culturelle et à l’antiracisme ».

Citant le «racisme systémique», Leslie est cité dans l’e-mail expliquant que «l’histoire du racisme et de la discrimination en Amérique est entrelacée et soutenue par la loi et les structures juridiques».

« En tant qu’universitaires et défenseurs », a-t-elle affirmé, « il est essentiel que nous fassions notre part à Cardozo pour reconnaître et éradiquer le racisme systémique ; en tant qu’éducateurs, nous devons nous assurer que nos diplômés sont culturellement compétents et bien éduqués sur les questions de discrimination.

Espérons que les élèves donneront tout.

Ils seront certainement éduqués à cette tâche : Cardozo exigera également désormais de suivre des cours sur les « biais implicites » et les « micro-agressions ».

Dans la foulée, l’Amérique verra-t-elle plus de justice ou simplement plus de poursuites futiles ?

Cela reste à voir.

Pendant ce temps, le président Joe Biden fait de son mieux pour arroser les débris du racisme structurel de l’allée américaine.

C’est un vétéran de la structure depuis 44 ans et maintenant à la tête des structures ; mais au lieu de le faire lui-même, il a récemment confié la tâche à des jeunes de 18 ans :

Biden commande la classe de 2021: se lever et «éliminer le racisme systémique»

C’était un mouvement curieux ; peut-être a-t-il supposé qu’ils apprécieront davantage s’ils découvrent le racisme dont il est déjà conscient et s’en débarrassent eux-mêmes.

En cours de route, ils auront désormais des avocats pour les aider.

