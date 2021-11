La faible attaque des Giants soulève des questions autour de Jason Garrett

Daniel Jones était déjà contre ça, déjà au dessus de sa tête contre Tom Brady et les Bucs, quand il a commis le genre d’erreur fatale que vous ne pouvez commettre contre personne, encore moins contre The GOAT.

Jones menait 24-10 à la fin du troisième quart lorsque cela s’est produit, alors que vous auriez pu ouvrir la porte de votre terrasse et probablement entendre la plupart des fans des Giants crier vers le ciel :

Daniel Jones a lancé le ballon à Steve McLendon.

Steve McLendon joue le tacle défensif pour les Bucs.

Jones a regardé à sa gauche et a paniqué sous la pression et McLendon était le seul joueur à proximité largement ouvert.

« Mauvaise décision là-bas », a déclaré Eli Manning sur ESPN2.

Ce serait un euphémisme.

« Il est devenu daltonien un peu et a jeté le mauvais maillot, je suppose », a déclaré Manning.

Correct. McLendon portait un maillot rouge.

Bientôt, il était 27-10 et dis bonsoir.

Jones a été repris au début du quatrième quart lorsqu’il a roulé à droite et télégraphié un lancer que Devin White a donné à Mike Edwards, et c’était Bucs 30, Giants 10 quand il s’est terminé.

Daniel Jones lance une interception en première mi-temps. Charles Wenzelberg/New York Post

C’était son année pour faire le grand saut, avec la propriété et la gestion de Kenny Golladay et Kadarius Toney et le retour attendu de Saquon Barkley, qui ne ressemblait en rien à Barkley vintage.

Golladay, l’homme de 72 millions de dollars, n’a été ciblé que deux fois.

Le coordinateur offensif Jason Garrett a été ciblé une fois.

Par Joe Juge.

« Nous devons faire un meilleur travail pour mettre nos joueurs en position de faire des jeux – nous avons trop de bons joueurs », a déclaré Judge. « Nous devons nous assurer de nous asseoir demain en tant que personnel d’entraîneurs et de comprendre comment nous devons jouer à ce jeu et donner à nos joueurs une chance de faire des jeux … en tant que joueur, il y a aussi certaines choses qui me frustreraient. »

Le juge croit en Jones et met son chapeau à son développement.

Si vous lisez entre les lignes, vous ne pouvez pas vous empêcher de conclure qu’il croit en Daniel Jones plus qu’il ne croit en Jason Garrett.

Et bien sûr, il n’a pas le choix de croire le contraire, même une nuit où son quart-arrière de la franchise est tombé à 0-8 aux heures de grande écoute.

Vous ne pouvez pas vous empêcher de conclure que Judge a atteint le point où il craint que Garrett retient son quart-arrière de franchise.

Jones, pour sa part, continue de soutenir publiquement son OC. C’est la voie Manning.

« Je sais qu’en tant que joueurs, certainement moi-même, je me sens responsable de la façon dont nous avons joué et exécuté, et c’est à moi, c’est à nous de faire mieux », a déclaré Jones. «Nous sommes mis en position pour faire des jeux, et nous devons les faire, et cela commence certainement avec moi. J’avais l’impression que nous étions préparés et que nous avions un bon plan de match. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’offense avait toujours confiance en Garrett, Jones a répondu: « Oui, certainement. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu : « Comme je l’ai dit, je pense que nous étions préparés, je pense que nous avions un plan et nous ne l’avons pas exécuté. Je pense que nous nous sentons responsables en tant que joueurs.

Jones avait 4 ans lorsque Brady a remporté son premier Super Bowl. Il avait 24 ans lorsque Brady a remporté son septième en février.

Et il n’a pas eu le genre de soutien qu’Eli Manning avait derrière lui dans les années de gloire. Et, comme nous l’avons appris au fil des ans, absolument pas le genre de ligne offensive que Manning avait devant lui non plus.

Charles Wenzelberg/New York Post

C’était sa chance à long terme d’envoyer une décharge d’électricité et d’espoir à travers les fans de Giants toujours sceptiques à son sujet et d’insuffler la foi dans une franchise qui, pendant une décennie décourageante et démoralisante, a perdu son chemin et n’a pas honoré sa fière tradition.

Ce soir-là, les Giants avaient désespérément besoin de Jones pour élever son niveau de jeu et être plus que The Other Man In The Arena contre le grand Brady.

Vous avez donc pensé que Jones pourrait avoir besoin d’aide, ou de chance, ou des deux.

Il en avait obtenu une partie quand une balle de Brady a dévié un Mike Evans surpris, et l’interception d’Adoree Jackson a placé Jones premier et but au 5.

Avec Barkley, Golladay et Toney ensemble pour changer, Eli Manning avait déclaré sur ESPN 2: « Ils pourraient l’ouvrir un peu plus cette semaine. »

Alors bien sûr, Jones, faisant marche arrière et assiégé, a levé un arc-en-ciel que le lieutenant Andrew Thomas a transporté pour le TD de 2 verges qui a fait des Giants 10, Bucs 10.

Et les Giants (3-7) n’ont plus jamais reniflé la zone des buts.

C’était Bucs 17, Giants 10 au troisième quart lorsque le juge a demandé à Jones de réduire d’un mètre le quatrième du Brady 25. Jones venait de frapper Kyle Rudolph sur une route de roue sur 28 mètres. Le bon appel par le juge. Le mauvais appel de jeu de Garrett. Parce que les blancs étaient sur un Jones en un éclair et les Bucs savaient exactement ce qui allait arriver et la passe est tombée incomplète.

« Nous devons faire un meilleur travail en marquant des points », a déclaré Judge.

C’est la complainte des 26 derniers matchs.

Sans aucun semblant de jeu de course, Barkley manquant de son explosivité, Jones et son attaque semblent parfois s’efforcer de gravir une colline. C’est à ce moment-là qu’ils ne commettent pas de pénalités indisciplinées et ne défient pas les Jets dans le département des blessures auto-infligées.

Le juge n’était pas d’humeur à évaluer Jones ou l’un de ses joueurs. Le quart-arrière est en sécurité. Le coordinateur offensif ne l’est pas.