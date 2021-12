La faible réponse de Bucs à la suspension d’Antonio Brown est un embarras

Il y a deux semaines, le receveur large des Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown a été accusé par son ancien chef personnel d’avoir obtenu une fausse carte de vaccination COVID-19 pour contourner les protocoles de santé et de sécurité de la NFL. Et à l’époque, les Buccaneers étaient extrêmement rapides pour débarrasser Brown de tout acte répréhensible.

Ils ont rapidement publié une déclaration selon laquelle l’équipe avait examiné tous les carnets de vaccination de leurs joueurs et n’avait trouvé aucune « irrégularité ». Il n’a fallu que deux semaines pour que ce « processus éducatif étendu » leur explose au visage.

Jeudi, la NFL a annoncé que Brown et son coéquipier Mike Edwards seraient suspendus pour trois matchs sans salaire pour avoir déformé leur statut vaccinal.

C’était la façon de la NFL de confirmer que Brown (et Edwards) avaient bien soumis des cartes de vaccination fausses ou falsifiées – un crime fédéral. Compte tenu de la déclaration des Bucs le 18 novembre, c’était l’occasion pour l’équipe de condamner ce que Brown et Edwards ont fait. C’était également l’occasion de s’excuser de ne pas avoir fait preuve de diligence dans l’application des protocoles visant à assurer la sécurité des joueurs, des entraîneurs, de leurs familles et de toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent pendant une pandémie.

Fondamentalement, c’était une chance pour les Bucs de prendre leurs responsabilités.

Les Bucs, cependant, étaient d’accord avec juste remercier la ligue et passer à autre chose.

Lorsque la nouvelle de la suspension de Brown a éclaté, les Bucs ont publié une déclaration faible qui n’abordait pas spécifiquement le sujet ni même les joueurs. C’était une démonstration de paresse de tous les temps de la part de l’équipe de communication des Bucs, et le pire de tout, c’était un refus catégorique de tenir quiconque responsable.

Lorsque l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane a été suspendu pour sa fausse carte de vaccination, l’équipe a au moins exprimé sa déception face à ce que Kane a fait. Les Bucs ne pouvaient pas se donner la peine de faire de même avec leurs propres joueurs.

Ouais, tu sais que c’est mauvais quand tu perds contre une équipe de la LNH sur le front des relations publiques.

En minimisant les suspensions réelles de Brown et Edwards, les Bucs n’ont fait qu’ajouter à l’embarras. C’était un regard terrible, et il ne fallait pas l’ignorer.