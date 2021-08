La faible taille des billets rend la vente en ligne dans les petites villes indiennes beaucoup plus difficile

Les tailles de billets plus petites rendent les retours moins attrayants. Les stratégies telles que les remises et la publicité en ligne qui fonctionnent généralement pour une grande ville ne fonctionnent pas aussi bien dans une petite ville.

Les petites villes indiennes se tournent de plus en plus vers les achats en ligne, alimentant la croissance du commerce électronique. Mais le commerce électronique dans ces régions du pays ne va pas décoller de si tôt. Compte tenu de la taille relativement petite des billets, l’économie unitaire est moins favorable. Si les entreprises veulent atteindre les consommateurs ici, elles doivent proposer des stratégies différenciées. Les influenceurs, par exemple, font de plus en plus partie du processus d’achat.

Comme le souligne Arpit Mathur, partenaire chez Kearney, il existe des différences de tailles de tickets, de langage et de comportement qui doivent être abordées et qui nécessitent toutes des stratégies alternatives.

À l’heure actuelle, la vente au détail en ligne dans ces régions du pays est limitée à quelques catégories clés telles que les vêtements et l’électronique. D’une part de 20 à 25 %, les petites villes pourraient représenter une part de 30 à 40 % du segment de l’habillement et de l’électronique dans environ trois à quatre ans. Les autres catégories où une bosse est attendue comprennent les soins personnels; aujourd’hui, les ventes en ligne de produits dans cet espace sont presque négligeables mais elles pourraient atteindre 15 % dans les prochaines années.

Les tailles de billets plus petites rendent les retours moins attrayants. Les stratégies telles que les remises et la publicité en ligne qui fonctionnent généralement pour une grande ville ne fonctionnent pas aussi bien dans une petite ville. « De telles méthodes deviennent peu économiques lorsque vous vous rendez dans une ville de niveau trois et au-delà, car le retour sur investissement ne sera pas le même. Un consommateur d’une ville métropolitaine dépensera suffisamment d’argent pour qu’une entreprise récupère le coût d’acquisition de clients », a expliqué Mathur.

Ainsi, des modèles comme le commerce social entrent en jeu. Par exemple, Flipkart a récemment fait une incursion dans l’espace avec Shopsy, une application qui permet aux petits vendeurs des catégories mode, épicerie et maison de vendre en ligne. Les utilisateurs de Shopsy peuvent partager le catalogue de produits sur les réseaux sociaux et d’autres applications de communication. Près de 70 % des clients de Flipkart viennent de villes de niveau deux.

Encore une fois, les e-commerçants utilisent la langue vernaculaire, l’assistance vocale et les vidéos pour aider les consommateurs à naviguer dans l’application. « La vente au détail physique a ses limites en termes d’offre d’une plus large sélection de produits. La vente au détail en ligne offre plus d’options. Dans une petite ville indienne, il y a un nombre important de personnes qui ont l’aspiration et la capacité d’acheter », a déclaré Shyam Unnikrishnan, partenaire chez Bain & Company.

Flipkart a déjà déployé la prise en charge linguistique dans plus de 10 langues indiennes, ajouté du contenu vidéo sur l’application en plus du lancement de la recherche vocale et d’un assistant vocal pour l’épicerie. Le Prime Day 2021 d’Amazon a vu plus de 70 % des inscriptions de nouveaux membres dans les villes de niveau deux, trois et quatre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.