La faiblesse à court terme des marchés pourrait toucher à sa fin ; Ce qu’il faut savoir pour le commerce d’aujourd’hui

Nifty a formé un modèle de doji proche après une chute, suggérant que la faiblesse à court terme des marchés pourrait toucher à sa fin.

Les marchés boursiers indiens ont prolongé leurs pertes mardi pour la troisième session consécutive alors que les investisseurs et les commerçants attendent les résultats de la réunion de la Réserve fédérale qui seront annoncés aujourd’hui (15 décembre). L’ESB Sensex a perdu 166,33 points à 58 117, tandis que le Nifty50 a glissé à 17 325 et a formé une bougie haussière sur les graphiques quotidiens. SGX a indiqué que les indices de référence devraient également ouvrir sur une note modérée mercredi. Les contrats à terme astucieux sur la bourse de Singapour se sont négociés de 6,5 points, ou 0,04 %, en baisse à 17 326,50, signalant que Dalal Street se dirigeait vers un départ plat.

« Nifty a formé un modèle de doji proche après une chute, suggérant que la faiblesse à court terme des marchés pourrait toucher à sa fin. 17 484 pourraient être la prochaine résistance pour le Nifty tandis que 17 226 pourraient être un support crucial en dessous duquel la baisse peut s’accélérer. Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities.

Indices globaux mixtes

Les marchés chinois ont ouvert en sourdine mercredi alors que les investisseurs attendaient les principales données économiques chinoises. Les actions de Chine continentale ont également été modérées, le composite de Shanghai en baisse de 0,14 % et la composante de Shenzhen s’étant stabilisée. L’indice Hang Seng de Hong Kong, cependant, était en hausse de 0,42% au début des échanges. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,1%, tandis que le Topix a augmenté de 0,65%. Le sud-coréen Kospi a perdu 0,18% tandis qu’en Australie, le S&P/ASX 200 a perdu 0,67%.

Les actions américaines ont chuté mardi alors que certaines grandes actions technologiques ont baissé et que de nouvelles données sur l’inflation ont montré une forte augmentation des prix à la production. Le Nasdaq Composite a mené la baisse, chutant de 1,14 %. Le S&P 500 a glissé de 0,75% pour clôturer à 4 634,09. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,30 %, à 35 544,18.

Vue technique

Rahul Sharma, JM Financial Services Ltd., a déclaré : « Si Nifty ne dépasse pas 17 260 mercredi, nous pourrions bientôt voir Nifty se diriger vers 17 400. D’un autre côté, si ce niveau casse, nous pourrions voir 17 150 être testés après une reprise pouvant survenir à partir de vendredi. Utilisez cette baisse/volatilité pour ajouter des positions longues, car nous nous attendons à ce que les ventes de FII diminuent dans la seconde moitié du mois. »

Niveaux astucieux à surveiller

Pour l’instant, 17200 – 17100 reste un support solide ; alors que d’un autre côté, 17400 – 17500 doivent être considérés comme des obstacles immédiats. En regardant la clôture de mardi, nous nous attendons à ce que cette consolidation se poursuive et dans ces moments-là, il faut continuer à se concentrer sur les actions individuelles qui sont susceptibles d’offrir de meilleures opportunités de trading, a déclaré Sameet Chavan, analyste en chef technique et dérivés, Angel One Ltd.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts, Indiabulls Housing Finance et Vodafone Idea sont trois actions sous interdiction F&O pour mercredi (15 décembre). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

L’offre publique initiale (IPO) de HP Adhesives Ltd., un fabricant d’adhésifs et de mastics grand public, s’ouvrira aujourd’hui (15 décembre) et se clôturera vendredi (17 décembre). La fourchette de prix pour l’offre publique a été fixée à Rs 262-274 chacun, à une valeur nominale de Rs 10 chacun. Environ 46 actions lakh seront offertes dans l’émission de Rs 126 crore. L’introduction en bourse consiste en une nouvelle offre de 41,4 actions lakh pour Rs 113,4 crore et une offre de vente (OFS) d’environ 457 000 actions par l’actionnaire Anjana Haresh Motwani. Sur l’émission nette, 75 % sont réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés, 15 % aux soumissionnaires non institutionnels et 10 % aux investisseurs particuliers.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.