La faiblesse de Biden sur la scène mondiale est dangereuse ⋆ .

Deux jours après cet entretien avec ABC, des diplomates chinois sont venus sur le territoire souverain américain à Anchorage, en Alaska, et ont brutalement habillé le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Les médias ont fait de leur mieux pour minimiser la situation embarrassante, mais le manque de respect que les Chinois ont montré aux États-Unis était impossible à ignorer.

Le fait que les diplomates chinois, comme Poutine, aient utilisé les propres arguments du Parti démocrate sur la corruption, le racisme, la perversité et l’irrémédiable sinistre des États-Unis, a été particulièrement blessant. Le message souvent répété par la gauche l’année dernière était que les Noirs sont régulièrement chassés dans les rues, sont régulièrement tués par les forces de l’ordre et n’ont aucun droit. Il n’est pas surprenant que les Chinois aient dit qu’ils étaient d’accord avec ces points.

L’équipe de Biden ne peut pas dire, politiquement, que ces lignes défendues par les plus hauts échelons de leur propre parti sont des mensonges, même si elles le sont. Au lieu de cela, ils ont marmonné quelque chose sur la façon dont l’Amérique essaie de s’améliorer.

Les insultes à l’encontre des États-Unis ont eu lieu après que les diplomates américains aient condamné la Chine pour ses politiques économiques et ses violations des droits de l’homme, y compris contre le groupe ethnique ouïghour. La Chine a déclaré que les États-Unis n’étaient pas en mesure de faire la leçon. C’était un effort mal réfléchi de la part des diplomates américains.

L’équipe Biden, qui a largement maintenu les politiques économiques de l’administration Trump, y compris les tarifs controversés, contre la Chine, est allée à la réunion en pensant qu’elle pourrait facilement plonger dans l’administration précédente et montrer à quel point elle était meilleure en diplomatie. Ils auraient dû réfléchir un peu plus à leur position et à leur stratégie.

«Plutôt que de rester concentrée sur les demandes spécifiques à la Chine et de transmettre notre sérieux, l’équipe américaine a insulté la moitié des Américains qui ont voté pour Trump et s’est félicitée de l’approche de politique étrangère de son administration en disant:« L’Amérique est de retour ». L’Amérique n’est jamais partie. Et c’est l’approche de la dernière administration qui a renvoyé notre concentration sur la Chine et le pouvoir et nous a éloignés des idées simplement abstraites lorsque nous traitons avec d’autres nations », a déclaré Rebeccah Heinrichs, chercheur principal à l’Institut Hudson.

Blinken a déclaré qu’il souhaitait passer de la politique étrangère de Trump axée sur l’intérêt national aux ornières et abstractions familières de l’après-Seconde Guerre mondiale consistant à faire respecter un «ordre fondé sur des règles». Mais l’ordre international libéral s’est maintenant officiellement tourné vers les États-Unis, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU déclarant qu’il enquêterait sur le racisme «systémique» aux États-Unis.

Le New York Times, le principal journal du Parti démocrate, affirme que le pays a été fondé lorsque les esclaves sont arrivés, et non lorsque la déclaration d’indépendance a été signée. Cela a contribué à un été d’émeutes meurtrières qui ont détruit les principaux centres-villes du pays.

«Détester l’Amérique est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre», a tweeté l’écrivain libéral Caitlin Flanagan ce week-end. Bien dit. La haine de ce beau pays serait terrible même si des adversaires étrangers ne l’exploitaient pas. Mais ils le font.

Poutine a défié Biden à un débat sur l’histoire des États-Unis et la Maison Blanche s’est précipitée. Xi Jinping a fait hurler son peuple après des diplomates américains lors de leur première rencontre avec la nouvelle administration sur le sol américain. Il faut s’attendre à des paroles difficiles entre adversaires, mais ces deux grands et puissants adversaires n’ont aucun respect, aucune estime et aucun respect pour les gens qui dirigent ce pays, en partie parce que ces gens ne semblent pas se respecter eux-mêmes ou le pays qu’ils mener.

Alors que les libéraux des médias et d’autres établissements de DC ne sont pas du tout préoccupés par cela, peu de choses expriment la faiblesse du régime au pouvoir actuel, comme le fait que le Capitole américain est toujours entouré de troupes, des mois après une émeute qui a éclaté à grande échelle. préoccupations – craintes que ceux qui contrôlent le discours dans ce pays ne permettent pas de s’exprimer publiquement – au sujet de l’intégrité d’une élection américaine menée principalement par la poste. Les États-Unis utiliseraient cela comme un levier contre tout adversaire si cela se produisait dans leur pays.

De plus, elle laisse de côté les véritables problèmes d’intérêt national. «Blinken punit la punition de la Chine pour une épidémie de coronavirus», lit-on dans le titre après une interview ce week-end. La Chine a caché l’histoire d’origine et a trompé le reste du monde sur les attributs du virus mortel qu’ils ont déchaîné sur le monde. Les virus peuvent survenir n’importe où, mais le comportement et le manque de transparence de la Chine étaient répréhensibles et un pays qui se souciait de ses morts et du carnage causé par cette épidémie exigerait une certaine responsabilité.

Puis, malheureusement, Biden a trébuché dans les escaliers de Air Force One. Trois fois. N’importe qui peut tomber, même trois fois, mais la réponse de la Maison Blanche aux trébuchements répétés n’a pas été formidable. Ils ont imputé les chutes à la vitesse du vent à un chiffre à Washington ce jour-là. «Notre leader mondial est renversé par de légères rafales», n’est pas le message que vous voulez envoyer le lendemain du jour où des diplomates de haut niveau sont habillés par notre principal adversaire.

De plus, Biden avait fait tout son possible pour se moquer du président Trump pour avoir marché avec précaution sur une rampe glissante l’année dernière. «Regardez comment il marche et regardez comment je marche. Regardez comment je monte des rampes et il trébuche sur des rampes. D’ACCORD. Allez! » a déclaré Biden, 78 ans.