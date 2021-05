La faiblesse du stock TLRY est curieuse compte tenu de ses nombreux catalyseurs positifs

Si je n’ai plus jamais à parler des entreprises de cannabis, c’est peut-être trop tôt. La seule catégorie de marché qui me donne des cauchemars – et je suis un investisseur en crypto-monnaie pour l’amour de Dieu! – est de l’herbe. Après un début d’année incroyablement propice, Tilray (NASDAQ:TLRY) est à nouveau à la recherche de piétons. J’en suis à un point où je regrette de dire quoi que ce soit sur l’action TLRY qui soit bon, mauvais ou indifférent.

Source: Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

Si la firme de cannabis me donne des maux de tête, je ne peux qu’imaginer la situation de ses parties prenantes. À son plus haut niveau de clôture de l’année jusqu’à présent, l’action TLRY était au prix d’un peu moins de 64 $. Malheureusement, cette euphorie a été de courte durée. Cet après-midi, le titre change de mains pour un peu plus de 15 $. C’est une remarquable chute de grâce, beaucoup se demandant s’il y a plus de douleur à venir.

Pour être juste, cependant, tout le monde n’a pas un sentiment de crainte concernant la position technique du stock TLRY. Par exemple, vous pouvez faire valoir que certaines dynamiques techniques serrent les actions de Tilray dans un éventuel mouvement d’évasion; plus précisément, la tendance diagonale des sommets inférieurs coïncide maintenant avec le soutien horizontal.

Fondamentalement, il existe un modèle de triangulation sur le graphique TLRY. Habituellement, les formations triangulaires signalent un grand mouvement. La question est la suivante: le déménagement sera-t-il une évasion ou une panne?

Fait intéressant, l’action TLRY est proche de sa moyenne mobile de 200 jours, qui en elle-même est plus de 30% en dessous de la moyenne mobile de 50 jours (DMA). Lorsque la pandémie du nouveau coronavirus a frappé pour la première fois, Tilray est tombé rapidement à travers 200 DMA d’aujourd’hui de 16,18 $. À la fin de janvier de cette année, le niveau de 13,44 $ a agi comme une résistance avant que les actions ne poursuivent leur ascension mercurielle.

Quoi qu’il arrive ensuite, une chose est sûre: les actions de Tilray doivent grimper ou risquer de graves dommages techniques.

TLRY Stock doit faire face à un environnement à faible confiance

Je suis sûr que la blogosphère est remplie à ras bord d’arguments sur la trajectoire potentielle de l’action TLRY. Le day trader est le seul type de personne qui aime la conversation.

En utilisant des options pour profiter de la volatilité, les traders peuvent probablement gagner beaucoup d’argent avec les actions TLRY. C’est à peu près la seule chose que je puisse dire à propos de Tilray avec confiance.

L’ensemble de l’industrie du cannabis doit faire face à un environnement de faible confiance. Parce que le vrai problème n’est pas de savoir si vous interprétez correctement le graphique de TLRY. Ne vous méprenez pas; Je pense que la lecture de graphiques est une compétence précieuse. Mais je me suis rendu compte que Tilray ne devrait même pas être dans cette position.

Suite à la crise de Covid-19, le secteur du cannabis bénéficie de plusieurs catalyseurs positifs. Parmi les plus significatifs de ces derniers, à mon avis, on peut citer:

Un soutien politique massif pour une légalisation complète, en particulier avec les démocrates contrôlant les branches exécutive et législative. Un soutien public écrasant pour l’usage récréatif ou légal de la marijuana, selon un rapport du Pew Research Center. Énorme demande de solutions naturelles holistiques comme le cannabis en raison du stress et des problèmes de santé mentale associés à la pandémie.

N’oublions pas non plus que le secteur du cannabis crée de nombreux emplois. Plusieurs rapports ont indiqué que l’espace de la marijuana a créé des emplois plus rapidement que tout autre espace. Et que manquait-il dans le dernier rapport sur les emplois d’avril? Emplois! Le dernier rapport a vu le chômage peu changé à 6,1%, ce qui signifie que nous avons un long chemin à parcourir.

Le fait que ces facteurs n’aient pas stimulé l’action de TLRY est certainement préoccupant pour ceux qui en possèdent.

La mauvaise économie pose des problèmes à Tilray

La partie délicate de la navigation dans le stock TLRY est que des informations supposées contradictoires peuvent être tout à fait valables. Par exemple, il est tout à fait possible, tant que l’économie est en difficulté, d’avoir un environnement incroyablement robuste pour le cannabis tout en voyant les actions baisser dans le caniveau.

C’est parce que lorsque vous avez une reprise économique décousue – dans laquelle les cols blancs réussissent bien, tandis que tout le monde en souffre – l’industrie légale du cannabis perd une grande partie de son éclat. Et lorsque les policiers ont mieux à faire que de chasser les contrevenants aux lois sur les mauvaises herbes, l’industrie verte légale n’a presque aucune incitation convaincante à offrir.

Malheureusement, une économie en difficulté combinée à une négativité sans précédent envers les forces de l’ordre rendent la marijuana du marché noir extrêmement attrayante. Les marchands illégaux peuvent fournir les produits à bon marché et, franchement, très peu de gens s’en soucient. Jusqu’à ce que la société revienne à un état quelque peu normal, le stock TLRY est chargé de risques. Et les investisseurs le remarquent.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.