La faille fatale qui pourrait faire dérailler les espoirs de titre de chaque concurrent NFC

Les éliminatoires de la NFL 2021 ne sont que dans deux semaines. Moins de la moitié du champ est défini.

Seules six équipes ont frappé leurs billets pour les séries éliminatoires et la course pour la tête de série de chaque conférence reste ouverte, bien que les Chiefs de Kansas City et les Packers de Green Bay soient susceptibles de conserver ces places pour la deuxième année consécutive. L’AFC est le côté le plus bâclé; 12 équipes se battent pour six places au cours des deux derniers matchs de la saison régulière. Les choses dans le NFC sont un peu plus serrées; avec cinq équipes déjà invitées à la danse et seulement deux places restantes.

Cela signifie que nous avons une assez bonne idée de qui organisera les matchs éliminatoires du côté national de la ligue cet hiver. Trois des quatre divisions ont été décrochées et un fossé clair subsiste entre les nantis (Green Bay, Dallas, Tampa Bay, Los Angeles et Arizona) et les démunis (les six autres équipes qui n’ont pas encore été éliminées de l’examen ).

Parlons-en – les bonnes équipes en particulier et pas Washington. La parité a régné dans une NFL où les Packers peuvent être absolument pilotés par Jameis Winston et les Buccaneers peuvent être exclus par cette même équipe des Saints, uniquement avec Taysom Hill au poste de quart-arrière. Personne n’est invincible, et une équipe Wild Card se qualifiant pour le Super Bowl ne serait guère considérée comme une surprise.

Qu’est-ce qui pourrait faire tomber chaque champion de division? Comme nous l’avons fait la semaine dernière à l’AFC, décomposons les défauts fatals des principaux prétendants de la NFC.

NFC Est : Cowboys de Dallas (11-4)



Chances de gagner la première tête de série de la NFC (par FiveThirtyEight): 13 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 8 pour cent

Erreur fatale: L’effondrement possible de Dak Prescott, un manque potentiel de chance de chiffre d’affaires

Prescott a complètement grillé l’équipe de football de Washington au cours de la semaine 16, lançant 330 verges et quatre touchés dans une destruction de 56-14 qui a probablement mis fin à toute illusion d’un retour de la WFT en séries éliminatoires. C’est un retour au joueur que nous avons vu au début de 2020 – et un départ du gars que nous avons regardé les sept semaines précédentes.

Prescott a titubé au milieu de sa saison, avec une moyenne de seulement 6,1 verges ajustées par tentative et une note de passeur de 84,5 au cours des semaines 9 à 15 – une séquence de 4-3 qui comprenait des défaites contre les Broncos et les Raiders (bien que la défaite des Raiders n’ait pas grand-chose à faire avec le jeu du quart-arrière). Ses difficultés après son retour d’une blessure au mollet en début de saison ont réduit les Cowboys à une attaque inférieure à la normale qui ne s’est classée qu’au 23e rang de la ligue en termes d’efficacité globale :

Les statistiques de passes de Prescott au cours de cette séquence l’ont classé 27e de la ligue en EPA/play – juste derrière Daniel Jones et Jared Goff et une place devant Trevor Siemian. Ce manque de réussite dans les passes a également contribué à paralyser un jeu de course qui a gagné moins de 85 verges au total dans quatre de ces huit matchs.

Tout cela est discutable si le démantèlement de WFT par Prescott est le signe que les Texans attendaient qu’il soit enfin complètement remis de la blessure persistante au bas de la jambe qui a miné sa précision dans le champ. Un Prescott pleinement réalisé est une chose terrifiante pour le reste de la NFC. Mais même s’il est en bonne santé et joue à son apogée, il pourrait se retrouver dans une fusillade.

Les Cowboys occupent le septième rang de la ligue pour les points accordés, mais le 19e pour les verges cédées. C’est parce qu’aucune équipe n’a été plus opportuniste avec les échappés et les interceptions que Dallas grâce à 33 revirements forcés et à une marge de +13 sur le chiffre d’affaires sterling.

La force motrice derrière cela a été Trevon Diggs, qui est en route vers une sélection All-Pro grâce à 11 interceptions complètement ridicules. Son approche boom-or-bust a conduit à quelques couvertures brisées, mais a généralement été beaucoup plus bénéfique pour sa défense que préjudiciable. La marge d’erreur diminuera considérablement en séries éliminatoires, ce qui pourrait laisser des vulnérabilités de gros jeu sur un itinéraire sauté qui se faufile entre ses mains.

Les Cowboys n’ont perdu la bataille du chiffre d’affaires que trois fois cette saison, mais ils sont prévisibles à 1-2 lorsque cela s’est produit. Ils ont une fiche de 8-1 lorsqu’ils forcent plus de revirements qu’ils n’abandonnent. Si cette chance venait à manquer au pire moment possible, cela pourrait entraîner une fin abrupte d’une saison où Dallas ressemble à une équipe très légitime du Super Bowl.

NFC Nord : Packers de Green Bay (12-3)



Chances de gagner la première tête de série de la NFC (par FiveThirtyEight): 85 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 24 pour cent

Erreur fatale: Défense rapide (encore), profondeur de réception (encore)

Les 49ers ont fait rebondir Green Bay lors du match pour le titre NFC 2019 derrière 285 verges au sol. Les Buccaneers les ont rôtis lors de l’édition 2020 lorsque leur effort de retour a échoué, en partie parce que Tampa a refusé de laisser Davante Adams les battre tard dans la zone rouge.

Aucun de ces problèmes n’a été résolu. Une défense précipitée classée au 27e rang de la DVOA en 2019 se classe actuellement au 31e rang, malgré les efforts d’un agent libre complètement radical qui a signé DeVondre Campbell au secondeur intérieur. Il se classe dernier en termes de points ajoutés autorisés par manche :

Aucune équipe de la ligue n’accorde plus de verges par course que les 4,8 de Green Bay. Cela n’a été le coupable d’aucune des pertes de l’équipe jusqu’à présent – ​​les Saints ont couru 171 verges au cours de la semaine 1, mais cela faisait partie d’un effondrement total et ni les Chiefs ni les Vikings n’ont craqué 100 verges cumulées au sol – mais quatre des les 10 meilleures infractions au sol de la ligue devraient actuellement rejoindre la mêlée des éliminatoires de la NFC (les Eagles, les Cowboys, les 49ers et les Cardinals).

La question de savoir sur qui Aaron Rodgers peut compter en aval persiste également. Les Packers ont une fiche de 1-2 cette saison alors qu’Adams a moins de 60 verges sur des réceptions. Les pertes de Green Bay en séries éliminatoires au cours des six dernières années se sont généralement produites lorsque les adversaires sont en mesure de limiter son impact – que ce soit les Falcons le retenant à trois cibles ou les Buccaneers le limitant à un taux de capture de 60%. Les Packers ont une fiche de 4-1 lorsqu’il a au moins 75 verges en séries éliminatoires et 2-3 lorsqu’il n’en a pas.

Les plans de l’équipe BD sont à peu près les mêmes que l’an dernier. Allen Lazard et Marquez Valdes-Scantling sont toujours là. Robert Tonyan est absent, mais Marcedes Lewis est toujours viable dans cette saison de 57 ans. La recrue de troisième ronde Amari Rodgers a cinq cibles en 15 matchs. Le seul ajout significatif serait que Randall Cobb puisse revenir d’une opération de base en saison pour revenir en séries éliminatoires.

Cobb a été très utile après avoir retrouvé Rodgers. Ses 9,6 verges par cible mènent les Packers et ses 13,4 verges par capture sont ses plus grands à Green Bay depuis 2014. Reste à voir s’il pourra ou non maintenir cet impact après une blessure et contre le poids des défenses en séries éliminatoires.

NFC Sud : Buccaneers de Tampa Bay (11-4)



Chances de gagner la première tête de série de la NFC (par FiveThirtyEight): 2 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 9 pour cent

Erreur fatale: Blessure chance

Tom Brady a quitté la Nouvelle-Angleterre pour la Floride, en partie grâce au groupe en plein essor de joueurs talentueux dont les Buccaneers pouvaient l’entourer. Au cours de la semaine 17, il sera probablement sans :

WR Chris Godwin (déchirure du LCA, dans la réserve blessée) WR Mike Evans (blessure aux ischio-jambiers) RB Leonard Fournette (blessure aux ischio-jambiers, dans la réserve blessée) RB Gio Bernard (blessure à la hanche, dans la réserve blessée)

Sans cette attaque intacte, Tampa Bay n’a pas réussi à marquer un seul point lors d’une confrontation de la semaine 15 avec la Nouvelle-Orléans. Brady a rebondi au cours de la semaine 16 pour laisser tomber 32 sur les Panthers de la Caroline, mais n’a eu qu’un seul touché par la passe et 232 verges dans un match qui s’est effectivement terminé à la mi-temps. Nous ne tirerons probablement pas grand-chose de ses deux prochains matchs, qui mettront en vedette la défense contre la passe des Jets au 32e rang et une visite de retour des Panthers pour conclure la saison régulière.

Les 0,155 points attendus ajoutés (EPA) par jeu des Buccaneers étaient de la tête et des épaules au-dessus du reste de la NFL jusqu’à la semaine 14 – la différence entre Tampa et Green Bay, deuxième (117 EPA/jeu) était la même que la différence entre les Packers et la neuvième meilleure attaque. Dans les deux semaines qui ont suivi, les Bucs sont retombés au milieu du peloton, notamment en termes d’efficacité de passes :

Il existe une préoccupation légitime concernant un jeu de passes qui ne peut pas être soutenu par un jeu de course puissant et vice versa. Est-ce stupide de s’inquiéter pour Tom Brady alors qu’il a encore Antonio Brown, Rob Gronkowski et Mike Evans finalement autorisé ? Probablement! Mais c’est toujours un problème que Tampa Bay devra régler alors qu’il termine un programme de niveau exposition au cours des semaines 17 et 18.

NFC Ouest : Los Angeles Rams (11-4)



Kirby Lee-USA AUJOURD’HUI Sports

Chances de gagner la première tête de série de la NFC (par FiveThirtyEight): 0,9 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 7 pour cent

Erreur fatale: Los Angeles Ram Matthew Stafford ressemblant au Detroit Lion Matthew Stafford

Stafford a commencé la saison en tant que candidat MVP et a depuis abandonné cette revendication avec des préjugés. Voici à quoi ressemblait sa saison en termes de note de passeurs par semaine, avec l’aide d’une ligne directrice pratique pour suivre sa trajectoire descendante :

Stafford a le meilleur écart du jeu et la meilleure ligne offensive de la ligue et il s’est considérablement dégradé au fil de la saison. Il est passé d’un potentiel All-Pro à un QB inférieur à la moyenne. Au cours de la première moitié de la saison, il a affiché une note de 118,0 passeurs. Depuis la semaine 9, à mi-parcours de la ligue, il est tombé à 89,3.

Les statistiques avancées le décrivent comme un quart-arrière inférieur à la moyenne. Dans ce tableau de la valeur ajoutée dans la seconde moitié de la saison, il est regroupé au milieu… une place derrière Jared Goff qui lance actuellement des passes à Kalif Raymond et Amon-Ra St. Brown à Detroit :

Oh noooooon. Les Rams ont hypothéqué deux futurs choix de repêchage de première ronde pour décrocher Stafford et échapper au contrat de Goff alors que les statistiques suggèrent qu’il n’y a pas vraiment de différence appréciable entre les deux depuis la mi-saison. C’est époustouflant. Et une terrible nouvelle pour Los Angeles.

Bien sûr, le plafond de Stafford est beaucoup plus élevé que celui de Goff et il a un éventail de talents de calibre Pro Bowl à qui lancer. Il est toujours le gars qui a battu les Buccaneers et les Colts au cours des trois premières semaines de la saison tout en enregistrant un ratio touché/interception de 9:1. Il peut redevenir ce gars – et il devra peut-être le faire pour faire la différence dont les Rams ont besoin pour se qualifier pour un autre Super Bowl.

Los Angeles est la seule équipe de sa conférence à ne pas encore détenir une couronne de division, nous devons donc jeter un œil à leur principal challenger…

Cardinals de l’Arizona (10-5)

Chances de gagner la première tête de série de la NFC (par FiveThirtyEight): <0,1 %

Chances de gagner le Super Bowl: 1 pour cent

Erreur fatale: Encore un marasme de fin de saison

L’Arizona a terminé 2019, la première saison de Kliff Kingsbury en tant qu’entraîneur-chef, avec une fiche de 2-7 qui a effacé une fiche de 3-3-1 meilleure que prévu. Les Cardinals ont terminé 2020 avec une spirale de 2-5 qui a effacé les chances de l’équipe en séries éliminatoires après un départ de 6-3. Cet automne, ils ont transformé un sprint de 7-0 au sommet de la NFC en un CV de 10-5 et ce qui n’est peut-être même pas un match éliminatoire à domicile.

Dans le passé, cela était dû au fait que l’offensive s’était recroquevillée dans une balle et mourait ou qu’une mauvaise défense restait ainsi. Cet hiver, cependant, une défense qui était vitale pour cette séquence invaincue a également opté pour l’hibernation :

Il y a bien sûr des mises en garde à tout cela. L’Arizona était sans Kyler Murray, DeAndre Hopkins et Chase Edmonds pendant des périodes importantes tout au long de la seconde moitié de la saison, provoquant ce ralentissement offensif. La défense a également reçu quelques coups, perdant les vétérans importants JJ Watt et Robert Alford au profit des blessés après ce départ 7-0.

Même ainsi, il s’agit d’une franchise qui n’a pas battu une équipe gagnante depuis le 7 novembre. Elle a trouvé un moyen non seulement de perdre contre les Lions de Détroit, mais aussi de perdre 18 points. Une liste autrefois dominante a été réduite à jouer un ballon de 0,500 et une séquence de trois défaites consécutives pourrait facilement passer à quatre grâce au match de la semaine 16 à Dallas.

La solution à tout cela peut être aussi simple que « Kyler Murray retrouve la santé, brûle le reste de la NFC et sale la terre derrière lui », mais sa note de passeur est passée de 110,4 étincelants au cours de ses huit premiers matchs à 83,4 dans le quatre derniers – un tronçon avec une seule victoire, et c’était contre les Bears sans gouvernail. Le retour d’Edmonds aidera, mais il est à juste titre un complément à James Conner rechargé, qui l’écrase dans les deux verges après un contact et un taux de plaquage cassé:

Les Cardinals doivent s’améliorer dans tous les domaines pour éviter d’aller un-et-fait en séries éliminatoires et de jeter Kingsbury sur la sellette à la fin d’une année où il a commencé 7-0. Il est possible que la menace de tout ce qui s’échappe soit suffisante pour réveiller cette équipe – mais cela n’a pas été le cas au cours des deux dernières saisons. Il est maintenant temps pour l’Arizona de prouver que l’équipe de cette année est plus talentueuse et plus durable que toute autre à l’ère Murray.