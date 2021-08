La faim insatiable de l’Amérique pour Guns N’ Roses

in

L’une des grandes aventures rock’n’roll des années 1980 s’est concrétisée le 6 août 1988. Un an et deux semaines après sa sortie chez Geffen Records, le premier album de Guns N’ Roses, Appetit pour la destruction, grimpé au n ° 1 en Amérique.

Les rockeurs de LA avaient commencé à enregistrer ce qui allait devenir leur premier LP dès l’été 1986. Alors que le buzz à leur sujet devenait de plus en plus fort, ils ont sorti 10 000 exemplaires du EP vinyle 12 pouces Live ?!*@ Like a Suicide sur ce qui semblait être un label indépendant, Uzi/Suicide. En fait, il a été créé sur mesure par Geffen.

Au printemps 1987, G N’ R prenait du temps sur son programme d’enregistrement d’albums pour faire la première partie d’Iron Maiden lors de sa tournée américaine, et en juin, ils ont fait leur débuts internationaux au Marquee Club de Londres. En juillet, ils sont sortis avec Motley Crue, juste avant le lancement d’Appetite For Destruction.

Produit par Mike Clink, l’album présenté 12 nouvelles compositions de groupe comprenant “Bienvenue dans la jungle,” « Cité paradisiaque », « M. Brownstone”, et bien sûr “Sweet Child O’ Mine”. Mais le disque était tout sauf une sensation instantanée. Il a fait ses débuts sur le Billboard 200 à un simple n ° 182 et, à partir de là, il a fallu trois semaines à moins d’un an pour atteindre le sommet.

Guns N’ Roses contre Def Leppard

Quand il l’a fait, Appetite est entré en tête-à-tête avec l’un des concurrents de G N’ R pour le public rock de l’époque, Sheffield’s Déf Leppard. Leur Album Hystérie avait passé les deux semaines précédentes au n°1 avant d’être déposé par la bande de la côte ouest.

Dans une bataille royale de rock, Hysteria est revenue pour deux autres sorts au sommet, puis Appetite a fait de même. Le titre Guns N’ Roses a régné pendant encore trois semaines de septembre à octobre, puis a augmenté à nouveau en février 1989, battant tous les records du label et atteignant des ventes mondiales de 30 millions. G N’ R a tourné l’album pendant 14 mois et il est resté dans le classement Billboard pendant 147 semaines spectaculaires.

