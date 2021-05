La faim insatiable | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

«… Mais ils étaient humains et il n’y avait pas d’application pour ça.»

– Richard Russo, d’Intervention », une nouvelle dans un recueil de ses nouvelles

Je m’appelle Jaime et je suis un Face-aholic, impuissant sur Facebook, incapable de résister à l’attrait plutôt voyeuriste de regarder des choses publiées par des gens que je ne connais pas vraiment, mais j’ai reçu pour instruction de penser comme mes «amis . » Je suis également impuissant face à l’envie de publier des opinions que peu de gens voudront lire, poussés à discuter avec des gens qui publient des mèmes que je trouve offensants dans leur racisme ou leur soutien au fascisme ou aux fascistes. Je poste de temps en temps des photos de moi-même plus jeune, quand j’étais plus belle et que j’avais plus de cheveux, même si je n’ai aucune idée de ce que j’espère y gagner, ni même pourquoi je le fais. Il est probable que je cherche des compliments, mais quand ils viennent, ils sont totalement insatisfaisants car, en tant que personne qui passe beaucoup de temps sur Facebook, j’ai vu tant de compliments distribués qui ne pourraient pas être sincères que je soupçonne. tous les témoignages élogieux sur le magnifique morceau que j’étais dans les années 70 ou 80 sont, selon toute vraisemblance, peu sincères. Même si, cependant, ces compliments sont offerts avec l’enthousiasme d’une groupie de rock n ‘roll pour une ado adolescente, quelle différence cela pourrait-il faire? Néanmoins, s’enregistrer sur Facebook est clairement devenu une dépendance. La contrainte de me connecter me saisit dès le matin, tous les matins.

En fait, je sais une chose ou deux sur la toxicomanie. J’étais accro à la nicotine pendant des décennies. Comme l’a fait remarquer Mark Twain, «arrêter de fumer est facile; Je l’ai fait des dizaines de fois. Comme Twain, moi aussi, j’ai arrêté des dizaines de fois. J’ai arrêté une fois pendant neuf mois complets, moment auquel l’envie de fumer m’avait quittée. Mais j’étais à une fête un soir à la fin des années 60 lorsque je suis tombé dans une dispute politique avec un type qui n’arrêtait pas de m’offrir une cigarette. J’ai refusé l’offre quatre ou cinq fois, mais lorsque mes squames ont augmenté, j’ai accepté une cigarette, pensant que ce ne serait pas une menace pour mon abstinence. J’ai gagné l’argument, au moins par mes lumières, mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis retrouvé à la recherche d’un Pall Mall non filtré pour accompagner ma dépendance à la caféine.

J’ai arrêté de fumer au moins une ou deux fois par an à partir de ce moment-là. Aucun de ces efforts n’a duré une semaine entière jusqu’à ce qu’en 1994, j’ai décidé qu’il était plus que temps de confronter sérieusement ma dépendance à la nicotine et à l’alcool. Depuis, je n’ai plus bu une gorgée d’alcool d’aucune sorte, et un tube de tabac n’a pas touché mes lèvres.

Mais, ces dernières années, alors que je me suis installé à la retraite, puis que je me suis retrouvé en grande partie confiné à la maison pendant la pandémie, j’ai commencé à chercher une compagnie humaine sur ce qu’on a appelé par euphémisme les médias «sociaux», à la recherche de choses que je pourrais «aimer» en un clic , ou je n’aime vraiment pas avec un autre clic. J’ai tout de suite su que c’était une chose totalement insignifiante à faire, mais comme presque tout le monde, je l’ai fait quand même. En fait, parce que la simplification réductrice de cet outil de communication était plutôt offensante, et parce que je suis enseignante à la retraite, je me suis sentie obligée d’expliquer mon raisonnement. Un simple «j’aime» ou un emoji du pouce vers le bas manquait de nuance. Quelque chose a exigé que j’explique mon opinion. Si un «j’aime» était ma thèse, il me semblait tout à fait logique que je développe cette thèse en expliquant pourquoi j’aimais quelque chose. Ou pourquoi je ne l’ai pas fait. Ou pourquoi «j’aime» était un clic trop large pour englober pleinement ce que je voulais dire lorsque j’ai cliqué sur «j’aime» en premier lieu. Et bien que je sache que personne n’en a vraiment rien à foutre, je n’ai pas pu résister au besoin compulsif de m’expliquer.

Comme pour les autres dépendances, la reconnaissance du tort causé ne change pas grand-chose à des habitudes qui s’enracinent rapidement, s’affirmant comme des éléments essentiels de notre vie. En tant qu’écrivain qui a appris à aimer pratiquer le métier que j’ai travaillé si longtemps pour apprendre, je suis devenu promiscuité avec mes mots. Une fois, j’ai juré de ne jamais donner d’écriture, en plaisantant que je préférerais sûrement être une putain de mots plutôt qu’une salope en prose. Je suis néanmoins tombé si bas dans ma dépendance que je blogue régulièrement gratuitement maintenant, ne voulant pas me soucier de vendre des travaux écrits à des éditeurs maintenant assez jeunes pour être mes petits-enfants. Dans le processus de donner des écritures, je sais que je me comporte comme le pire type de gale, sous-cotant les taux de rémunération des écrivains indépendants, non pas pour nourrir ma famille ou gagner ma vie, mais pour satisfaire mon ego et ma dépendance. Et, comme pour d’autres addictions, elle est devenue dégradante, un affront au caractère et à l’estime de soi.

Il y a même un nom pour ce malaise: la logorrhée, définie comme une «loquacité extrême». Quand j’étais dans les dernières étapes de ma lutte contre la dépendance à l’alcool, je buvais un 5e de Scotch par semaine. Pas vraiment si mauvais selon les normes alcooliques, sauf le fait que j’ai consommé cet apport hebdomadaire en une seule fois, le vendredi soir, en buvant seul, puis en me réveillant régulièrement le samedi matin avec la plus infernale des gueules de bois et des soucis pour qui j’aurais pu appeler la veille, et ce que j’aurais pu dire si je l’avais fait. Les évanouissements étaient courants et il était clair que j’avais perdu le contrôle, même si je n’avais jamais manqué une journée de travail à cause de l’alcool. J’ai juré à maintes reprises de ne pas boire quand le week-end est arrivé, mais je n’ai presque jamais réussi à tenir ces vœux prononcés lorsque mon ventre était mal à l’aise et que ma tête se fendait, face à une journée trempée de honte, une journée qui serait presque impossible à sauvetage.

La honte de la dépendance à Facebook n’est pas si épuisant, mais elle semble étrangement similaire, représentant une sorte de trahison de soi, apportant avec elle le même sentiment d’avoir perdu le contrôle de ses choix, sacrifiant des heures qui seraient mieux dépensées. , plus sain spirituellement ou physiquement.

Mais telle est la soif de connexion humaine, de validation existentielle, qu’un gars comme Mark Zuckerberg, un revendeur pas très réputé dans cette version artificielle de l’amitié, a réussi à devenir riche au-delà de l’imagination des rois d’autrefois, récoltant des informations sur des millions et des millions d’êtres humains qui succombent à la même soif de connexion, la même envie de partager des photos de leurs chats, de leurs familles, de leurs anniversaires ou de leur amour pour Donald Trump. C’est, à la base, un ersatz d’effort pour établir la pertinence, ou la présence, un peu semblable à graver nos noms sur nos bureaux quand nous étions à l’école, ou à annoncer notre arrivée en klaxonnant. C’est une affirmation existentielle: nous sommes «actifs» sur les réseaux sociaux, donc nous existons sûrement, non? Pendant ce temps, alors que nous cliquons, aimant cela et ne pas aimer cela, nous donnons à des gens comme Zuckerberg une marchandise précieuse qui peut être vendue pour exploiter un besoin humain fondamental. Et, lorsque nos besoins sont exploités, lorsque nous sommes manipulés par des personnes qui détiennent le pouvoir sur nous, et lorsque ceux qui profitent d’un besoin qui devient insatiable nous mentent, la honte est généralement une composante de la transaction. Se présenter sur les réseaux sociaux, qu’on l’admette ou non, est un aveu, une révélation d’un besoin qui nous rend vulnérables, un aveu que nous sommes tous ennuyés et seuls, qu’il y a un trou au centre et que nous sommes prêts accepter un substitut à la connectivité authentique. C’est juste une autre manifestation des symptômes révélés par les camionneurs long-courriers dans les années 80, bavardant comme des femmes au foyer ennuyées sur la radio CB alors qu’elles parcouraient des kilomètres sans fin. C’est un vaste club de personnes au cœur solitaire à la recherche, pas nécessairement d’amour, mais d’un endroit où elles se sentent reconnues et entre «amis».

J’avais une vie avant Facebook, tout comme j’avais eu une vie avant la cigarette et la consommation excessive d’alcool. J’ai eu des années de plaisir avec le vin, le Scotch et les Pall Malls, mais les plaisirs ont diminué et le coût a progressivement augmenté jusqu’à ce que le prix soit trop élevé pour continuer à payer. Et bien que la dépendance à Facebook ne soit pas exactement comparable, la perte de contrôle est devenue similaire, surtout après que l’application impitoyable des «normes communautaires» m’ait frappé à plusieurs reprises en réponse à des vifs, à gauche et à droite, me dégoûtant. aux «autorités» qui ont désapprouvé mon choix de langue ou de mes opinions, en enlevant le droit de commenter ou d’exprimer autant qu’un «j’aime» pour une photo d’un chiot. C’était clairement punitif, destiné à enseigner à un vieil homme une leçon sur qui était le patron, me réduisant ainsi au rôle d’un enfant, sans pouvoir ni la moindre mesure de puissance ou d’autorité. Donc, si j’étais devenu accro aux médias sociaux par soif de pertinence, Facebook a enlevé cette façon pissante de s’accrocher à l’illusion que ma petite voix comptait le moins du monde.

Cela dit, je me précipite pour ajouter que j’ai pris les plaisirs d’une panoplie d ‘«amis» que je n’ai rencontrés que sur Facebook. Il y a des gens dont les noms ont commencé à m’appeler à cause de choses qu’ils avaient postées qui ont fait sourire, ou ont confirmé une opinion, ou m’ont fait un compliment qui semblait authentique. Il y a des gens que je ne connais pas vraiment qui m’ont envoyé des marques d’appréciation ou d’affection. J’ai parfois quitté Facebook avec un sentiment de camaraderie, ou même le sentiment que quelque chose que j’avais écrit avait apporté une petite contribution à l’état d’esprit de quelqu’un d’autre. J’ai même, à l’occasion, eu la témérité de penser que je pourrais être un grognement dévoué, combattant le bon combat. Et bien que j’aie toujours aimé l’écriture, je venais trop souvent pour avoir l’impression d’afficher trop de désespoir pour être lu.

J’ai souvent quitté Facebook, me sentant pressé de faire les autres choses que je devais faire dans la journée, me sentant un peu souillé par mon besoin de ce médicament bon marché, qui était principalement des graines et des tiges vendues par un enfant avec de mauvaises dents et une mauvaise haleine, un moi – petit sleazeball important qui pouvait, à son gré, fermer l’approvisionnement de la merde qu’il vendait.

Hemingway a une fois fait une explication trop simplifiée de la moralité dans laquelle il a dit: «Ce qui est moral, c’est ce que vous vous sentez bien après, et ce qui est immoral, c’est ce que vous vous sentez mal après.» Le plus souvent, être un habitué de Facebook me fait me sentir mal après avoir succombé à l’envie d’y aller, plutôt comme manger quelque chose simplement parce que c’est facile à réparer tout en sachant que cela n’a pas très bon goût, ni n’est bon pour moi. La malbouffe pour l’âme.

Le fait que j’ai été banni du forum depuis un mois maintenant pour des raisons tout à fait arbitraires et illégitimes peut être juste l’impulsion dont j’avais besoin pour abandonner cette maudite habitude. Étant donné le pouvoir que Zuckerberg & Co. revendique sur notre capacité à communiquer librement entre eux, il est peut-être temps que nous remettions tous en question le prix que nous payons pour cette dépendance. Alors que nous recherchons quelque chose qui est, pour beaucoup, si difficile à trouver, cela en fait un blog approprié pour un dimanche matin.

