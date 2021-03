La faim tue massivement le lamantin emblématique de Floride

L’extinction rapide des herbiers est à l’origine de la malnutrition et nombre de morts lamantin de Floride sans précédent, un mammifère marin qui représente l’État depuis 1975 et contribue aux revenus de l’industrie de la faune de plusieurs millions de dollars de cette péninsule touristique aux États-Unis.

Le manque de nourriture a contribué à 432 lamantins tués Entre le 1er janvier et le 5 mars, plus de la moitié des 824 morts au cours de l’année 2018, à ce jour la pire année pour cet herbivore, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

L’alarme est grande, à tel point que le membre du Congrès Charlie Crist a demandé cette semaine au gouvernement fédéral d’activer un mesure d’urgence cela facilitera les ressources et la recherche sur les causes de la mortalité.

« Nos majestueux lamantins de Floride sont mourir à un rythme effroyable», a déploré le démocrate en soulignant que selon les études préliminaires, la« famine »en est la cause principale.

Le groupe Save the Manatee Club, dans le centre de la Floride, la région qui accumule le plus grand nombre de morts, a averti que dans le monde « toutes les trente minutes vous perdez une prairie d’algues de la taille d’un terrain de football. «

Les premières études indiquent que «la plupart» de ces décès de lamantins de Floride, une sous-espèce des Antilles (Trichechus manatus), se produisent dans la lagune d’Indian River, au centre de l’État.

Manque de ressources pour le sauvetage

« Il est clair que beaucoup de ces lamantins, en particulier à Indian River, meurent à cause de la malnutrition ou famine aggravée par le stress dû au froid », a déclaré le biologiste Patrick Rose, directeur du Save the Manatee Club.

Il a toutefois précisé qu’en raison de ressources limitées et pénurie de personnel En raison du Covid-19, tous les cadavres n’ont pas subi d’autopsies ou n’ont pas été analysés par le FWC « pour déterminer avec certitude la cause du décès ».

Selon Rose, pendant de nombreuses décennies, le lagon a reçu un pollution excessive par les nutriments produits par les humains, « qui a provoqué une série de proliférations d’algues nuisibles au cours de la dernière décennie, causant des pertes massives (environ 50 000 acres) dans le couvert d’herbes marines et d’autres aliments fourragers pour les lamantins. »

Pour le membre du Congrès Crist, la situation « ne fera que empirer si le changement climatique continue. «

Outre la faim, ces herbivores infatigables mourir de froid, la perte de leur habitat et les accidents avec des bateaux.

Cette semaine, une vidéo est devenue virale dans laquelle un lamantin a mangé dans l’un des canaux de Miami Beach le peu d’herbe accumulée sous un bateau et assaisonné avec Déchets plastiques.

Extinction alarmante des herbiers marins

En plus de nourrir les lamantins, les herbiers de Floride sont des écosystèmes vitaux, fournissant zones d’alimentation, d’habitat et de nurserie pour de nombreuses espèces, crustacés et tortues marines.

Le lamantin de Floride habite le eaux côtières, rivières et sources hors de l’État, et pendant les mois chauds du nord, certains se rendent dans d’autres États.

Avant les mois les plus froids, ils retournent en Floride, un état clé pour sa survie, où il se nourrit d’une variété de plantes submergées et flottantes dans les eaux douces ou marines.

Save the Manatee Club a expliqué que les lamantins consomment les sept espèces d’herbes marines de l’État, qui « disparaissent à un moment rythme alarmant« en raison du ruissellement d’azote et de phosphore des maisons, des fermes et des industries.

Ces nutriments, en plus de brouiller l’eau, favorisent la croissance rapide des algues, qui peuvent bloquer la lumière du soleil et causer mort d’une grande surface d’herbes marines, a détaillé l’organisation.

Les hélices de navires, le gel et les ouragans contribuent également à la extinction des herbiers, en forant les sédiments, en éliminant la plante racine et en empêchant les rayons solaires qui facilitent sa croissance par sédimentation.

Les soi-disant «vaches de mer», qui peuvent consommer quotidiennement à partir de 4 à 9% de votre poids corporel, ils passent généralement jusqu’à huit heures par jour à manger de la végétation aquatique.

Il est urgent d’enquêter sur les causes

Le membre du Congrès Crist, qui s’est joint aux appels pour « sauver le lamantin », a demandé d’enquêter sur les causes de décès des lamantins. L’année dernière, plus de 600 personnes sont mortes.

Il a assuré que ce mammifère contribue à « la 5 milliards de dollars« de l’industrie du tourisme associée à la faune dans l’état, qui l’a désigné en 1975 comme le » mammifère marin de Floride. «

Le démocrate a exhorté les autorités fédérales à déclarer la situation comme un «événement de mort inhabituel (UME)», ce qui «leur permettra d’être utilisé ressources additionnelles pour enquêter sur la cause et prendre des mesures pour éviter d’autres préjudices. «

Rose a dit que la priorité est maintenant sauvetage et réhabilitation de lamantins malades et blessés (ils en ont 50 à ce jour), mais ont déclaré avoir besoin de ressources et ont exhorté le Congrès de Floride et le US Fish and Wildlife Service (USFWS) à fournir le soutien financier nécessaire.

Il a également expliqué que la restauration de la lagune de l’Indian River et la récupération de l’espèce sera « un effort à long terme cela exigera des engagements forts de la part d’un certain nombre d’agences et d’organisations partenaires pendant de nombreuses années. «

Le membre du Congrès Crist a exhorté dans une lettre à l’USFWS « de déterminer si des protections supplémentaires sont justifiées » pour cet animal après que le gouvernement du président Donald Trump (2017-2021) a abaissé le statut de protection du lamantin en 2017 de «En danger» à «menacé».

« Chaque jour qui passe avec un augmentation des décès nous rapproche d’un tournant impensable », a déclaré le politicien de Floride.