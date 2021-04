LA Faith Leaders pour mener la charge en prévision du verdict dans l’affaire du meurtre de George Floyd ⋆ .

L’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, est montré en train de tuer George Floyd (capture d’écran)

* LOS ANGELES, CA – Lorsque des problèmes éclatent, les communautés se tournent souvent vers leurs églises locales pour obtenir de l’aide. Cependant, dans la plupart des cas, ce n’est qu’après la tragédie. En prévision du verdict inconnu à venir dans le procès pour meurtre de George Floyd, un grand groupe de chefs religieux éminents et influents (chrétien, nation de l’islam, juif, catholique, etc.) ont uni leurs forces pour informer et instruire de manière proactive la communauté dans un effort pour décourager une réaction dure et nuisible au résultat possible. Le groupe devrait faire une forte déclaration d’unité et d’engagement dans la lutte pour la justice et l’égalité par le biais de rassemblements et de mesures législatives.

L’effort organisé est dirigé par le pasteur Shep Crawford de The Experience Christian Ministries, le pasteur Michael JT Fisher de la Greater Zion Church of Compton, le pasteur Najuma Smith, co-fondateur de Word of Encouragement Community Church et le pasteur Charles Johnson de Cochran Avenue Baptist Church et fondateur et organisateur de Miracle Mile For Justice.

«Coupable ou innocent, notre communauté souffre. Nous sommes en deuil et il est de notre devoir de parcourir ce clergé et la culture ensemble », déclare le pasteur Michael Fisher.

«Nous, la communauté, devons renforcer notre réaction, afin d’affaiblir leurs actions contre nous», déclare le pasteur Shep Crawford.

Intégrer à partir de . Le groupe central a réussi à obtenir le soutien de plus de 100 ecclésiastiques de la région de Los Angeles qui assisteront à l’événement et déclareront l’unité entre le clergé et le peuple. Ils assureront également le peuple de son soutien total dans la lutte pour l’égalité et la justice raciale.

Dans une interview précédente, le pasteur NaJuma explique: «En 1992, nous étions dans un endroit similaire alors que notre nation regardait l’issue du procès sur l’application de la police et la vie de l’homme noir Rodney King. Ce que nous avons appris, c’est que la justice n’est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre de sacrifier à nouveau ». Le groupe a établi un plan d’action qui exigera des changements systémiques axés sur l’amélioration du système de justice sociale pour l’avenir de Los Angeles et au-delà.

«Dieu a appelé tous à montrer de l’amour pour notre prochain – l’amour est défini comme une compassion exprimée pour le« bien-être général »des autres», dit le pasteur Charles Johnson

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE DE PRESSE:

QUOI: Conférence de presse

QUI: Pasteur Shep Crawford, pasteur Michael JT Fisher, pasteur Najuma

Smith Pollard et le pasteur Charles Johnson. Plus de 100 membres du clergé, dirigeants communautaires, propriétaires d’entreprises et sympathisants.

O: Hôtel de ville de Los Angeles (à quelques pas de)

200 N. Grand Avenue

Los Angeles, CA

QUAND: Lundi 19 avril 2021

HEURE: 10h00 – La conférence commencera

Enregistrement des médias: 9h30

À propos de l’équipe principale

Pasteur Shep Crawford

Le pasteur Shep Crawford est occupé dans la communauté de Los Angeles depuis plus de 7 ans à travailler avec OG Bloods and Crips et des membres du LAPD pour promouvoir la paix dans les communautés en difficulté, fournir de la nourriture et des produits essentiels aux personnes mal desservies, diriger les nettoyages de la communauté. , nourrir les sans-abri. Le pasteur Shep est souvent appelé à prier lors de la prière et à fournir des conseils et un soutien aux familles en crise en raison de la violence des gangs. Le pasteur Shep a été présenté sur les plateformes d’information locales et nationales pour son travail .https: //abc7.com/6243586/

Pasteur Michael JT Fisher

Le pasteur principal de la famille de l’église Greater Zion à Compton est connu pour son travail dans la communauté, luttant pour faire progresser les opportunités éducatives dans les communautés mal desservies en offrant des programmes parascolaires et du mentorat, en dirigeant des marches pour la paix dans les zones infestées par les gangs, en dirigeant l’école et le nettoyage de la communauté. efforts et plus encore. Le pasteur Fisher est souvent appelé pour conseiller les jeunes en difficulté et les familles en crise. Il a été présenté dans les nouvelles locales et nationales.

https://ktla.com/morning-news/push100-initiative-with-the-reverend-dr-michael-j-fisher-and-omarosa-magnigault/

Pasteur Najuma Smith Pollard

Elle est une femme de foi puissante et le pasteur fondateur de l’église Word of Encouragement à Los Angeles. Le pasteur Najuma est également le directeur du programme du Cecil Murray Center @ USC. Elle est un leader religieux, une militante communautaire, une auteure publiée, une animatrice d’émissions de radio et une coach de développement personnel. Le pasteur Najuma n’est pas étranger aux épreuves après avoir subi la perte de son fils à cause d’une violence armée insensée 201. Le pasteur Najuma est un militant fort pour la paix et est souvent appelé à servir et à consoler les familles en crise. Voir le pasteur Najuma présenté sur ABC7 News. https://www.youtube.com/watch?v=WcO8tN6UvG8

Pasteur Charles Johnson

Fondateur et organisateur de Miracle Mile For Justice (MM4J.com) La mission de l’organisation est d’honorer tous ceux qui ont perdu la vie à cause du racisme systémique envers les Noirs et les Marrons aux États-Unis. MM4J s’engage à lutter pour le droit divin pour eux de vivre en paix et dans leurs communautés sans craindre la mort par les autorités policières. L’organisation déclare: «Il est temps que les protestations et la politique se croisent. Nous aimerions voir les chefs de police, les procureurs de district, les juges, les membres du conseil municipal, les maires, les gouverneurs et la législature de l’État prendre place à la table et préparer un plan d’action exécutable pour lutter contre le racisme et mettre en œuvre des pratiques humaines et équitables pour tous. Il est temps de tenir des conversations significatives qui entraîneront un changement systémique permanent pour l’équité raciale.

