La Fama : C’est la première chanson du nouvel album de Rosalía avec « The Weeknd »

08/11/2021 à 23h31 CET

Rosalía a révélé ce lundi dans les réseaux que la première avancée de son troisième album studio sera intitulée ‘la célébrité‘et qui consiste en un duo avec le musicien américain Le weekend que l’on pourra entendre en intégralité dès ce jeudi 11 novembre.

De la chanson, qui est construite sur une base de bachata, a offert dans les dernières heures un peu plus de 30 secondes de son clip vidéo, dans lequel l’artiste catalan peut être vu descendre les escaliers d’une sorte de cabaret vêtu d’un costume sensuel à franges couleur perle.

Parmi le public, The Weeknd observe attentivement sa performance et donne à Rosalía la réplique vocale en chantant en espagnol : « La célébrité est une mauvaise amante, elle ne t’aimera pas vraiment« .

11NOV LA FAMA ft @theweeknd ❤️‍🩹 pic.twitter.com/GRl4hlKBER – ROSAL Í A (@rosalia) 8 novembre 2021

Ce n’est pas la première fois que les deux artistes collaborent ensemble, puisqu’en 2020 un nouveau mix du grand succès a été lancé ‘Lumières aveuglantes‘de l’Américain qui comprenait l’apparition de l’Espagnol.

Aussi, cette annonce de ‘La renommée’ intervient quelques jours seulement après l’auteur de ‘Mal vouloir‘(2018) a révélé dans une autre annonce sur les réseaux, sous le seul titre de « Motomami » et un son plus expérimental, que son troisième album sortira dans le courant de 2022.

Il l’a fait précisément le jour du troisième anniversaire de la sortie de cet album, qui l’a catapultée sur la scène internationale, étant l’une des plus appréciées de 2018 par les critiques du monde, ce qui a fait de son prochain travail l’un des plus attendus.

Récompensé d’un Grammy et 5 Latin Grammy, Pendant ce temps, il n’a pas cessé de sortir des chansons ou de collaborer avec d’autres collègues tels que J Balvin (‘With height’), Ozuna (‘I x you, you x me’), Travis Scott (‘TKN’), Billie Eilish (‘ Vous allez l’oublier’), Oneohtrix Point Never (‘Rien de spécial’), Bad Bunny (‘La nuit dernière’) ou le plus récent avec Tokischa (‘Linda’).