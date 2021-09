La famille ‘Alaskan Bush People’ revient sur un procès de 500 000 $ contre le regretté papa Billy Brown

Les stars d’Alaskan Bush People sont aux prises avec un grave problème juridique à la suite de la mort du patriarche Billy Brown. Selon The Sun, une poursuite a récemment été déposée contre la succession de Brown pour 500 000 $. À leur tour, la famille de Billy et sa veuve Ami Brown, en particulier, ripostent au procès.

La succession de Brown a été poursuivie par Robert Maughon, un médecin basé dans le Tennessee, pour une prétendue rupture de contrat. Maughon a affirmé qu’il avait conclu un accord avec Brown en 2009 et qu’il avait investi 20 000 $. Il a affirmé que Brown avait accepté de lui verser 10% des revenus de la publication d’Alaska Wilderness Family Productions, y compris des livres écrits par la personnalité de la télé-réalité. Dans les documents judiciaires concernant ce procès, Maughon a écrit: “Billy Bryan Brown n’a pas payé au demandeur Robert Micky Maughon les sommes demandées dans le contrat de dix ans.”

Les avocats de Brown ont depuis riposté contre ce procès. L’avocat de sa succession aurait demandé le rejet de l’action en justice au motif qu’il existe un “manque de compétence en la matière”. L’avocat a également expliqué comment ils pensaient que cette action en justice devrait être traitée par l’État, écrivant : “Le demandeur demande à cette Cour d’exercer sa compétence sur la propriété de la succession de Brown, mais cette propriété relève de la compétence du tribunal des successions de l’État. Dans la plainte , le demandeur demande à cette Cour d’exercer sa compétence sur la res qui relève actuellement de la compétence du tribunal des successions de l’État et était bien avant que le demandeur ne dépose la plainte. » L’épouse de Brown, Ami, est actuellement la représentante personnelle de la succession.

En réponse aux avocats de Brown, Maughon a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y avait lieu de rejeter cette affaire. Il a répondu: “Je demande respectueusement que la Cour ne rejette pas l’affaire sur la base de l’absence de poursuites dans la mesure où le demandeur est susceptible de poursuivre sa poursuite de cette affaire.” Comme le savent les fans d’Alaskan Bush People, cette affaire juridique intervient des mois après la mort de Brown. Brown est décédé en février à l’âge de 68 ans. Il serait décédé d’une crise. Son fils Bear a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

“Nous avons le cœur brisé d’annoncer que notre patriarche bien-aimé Billy Brown est décédé la nuit dernière des suites d’une crise”, a écrit Bear. “Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimants et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie selon ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi. “