La famille Bordelon fait une découverte obsédante sur ses terres (exclusif)

La lutte des frères et sœurs Borderlon pour garder leur ferme de canne à sucre de 800 acres dans la famille et hors de la propriété de Samuel Landry se traduira par une découverte obsédante dans la finale de la saison 6 de Queen Sugar, diffusée à 20 h HE. Dans un clip exclusif de la finale de la saison 6 de la série OWN, intitulé « Et vous en feriez partie », partagé avec PopCulture.com, la sonde de Dominic avec une caméra thermique découvre qu’un site de sépulture datant de 1887 se trouve sur le terrain.

La découverte obsédante est partagée par Nova (Rutina Wesley), qui raconte à ses frères et sœurs, Ralph (Kofi Siriboe) et Charley (Dawn-Lyen Gardner), que « plus d’images de restes, plus d’os », ont été découverts dans le sol autour de Blue’s Corner . Le lieu de sépulture, selon Nova, remonte au massacre de Thibodaux, « l’un des jours les plus sanglants de l’histoire du travail américain. Tout s’est déroulé ici même en Louisiane lorsque 60 travailleurs noirs de la canne à sucre ont été assassinés simplement parce qu’ils tentaient de rejoindre un syndicat. » Un Ralph solennel note qu’ils « voulaient juste mieux » pour eux-mêmes et leurs familles, Nova ajoutant qu’ils « s’étaient organisés et se sont battus pour obtenir ces salaires équitables jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés chez eux et abattus sur place par des foules blanches. Leurs corps ont été jetés dans des tombes anonymes à proximité. » L’une de ces tombes anonymes semble se trouver sur leur terrain, « et nous pouvons le prouver ».

(Photo : Crédit photo : Skip Bolen/2021 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Basé sur le roman du même nom de 2014 de Natalie Baszile et créé par Ava DuVernay, Queen Sugar se concentre sur les frères et sœurs Bordelon. Au lendemain de la mort de leur père, ils doivent décider du sort de sa ferme de canne à sucre de 800 acres, les frères et sœurs se battant pour garder la terre dans la famille dans la saison 6. Le spectacle a été salué par la critique pour sa description de l’expérience afro-américaine. , la série traitant de problèmes et de défis complexes auxquels la société est confrontée, notamment le profilage racial, l’esclavage mobilier et les inégalités dans le système de justice pénale. Un épisode plus tôt cette saison s’est concentré sur le meurtre de George Floyd par la police. Le spectacle a remporté plusieurs distinctions pour avoir mis en lumière ces sujets. Queen Sugar a récemment été reconnue par la Television Academy Honors et a été nominée à nouveau cette année par les NAACP Image Awards pour la série dramatique exceptionnelle.

Avec Wesley, Gardner et Siriboe, Queen Sugar met également en vedette Bianca Lawson (Darla Sutton), Omar Dorsey (Hollingsworth « Hollywood » Desonier) et Tina Lifford (Violet Bordelon). Nous pouvons également voir Nicholas L. Ashe (Micah West), Timon Kyle Durrett (Davis West), Ethan Hutchison (Blue Bordelon), Henry G. Sanders (Prosper Denton) et Tammy Townsend (Billie). Les nouveaux arrivants de la saison 6 incluent Paula Jai ​​Parker (Celine), Marquis Rodriguez (Isaiah), McKinley Freeman (Dominic) et Erika Ashley (Liza).

La finale de la saison 6 de Queen Sugar sera diffusée mardi à 20 h HE sur OWN. Les cinq premières saisons de la série sont disponibles en streaming sur Hulu, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici.