La famille de Claude Callegari a confirmé que l’ancien favori de l’AFTV était décédé de «causes naturelles».

Claude, qui était un habitué de la populaire chaîne YouTube avant de partir l’année dernière lors de la pandémie de COVID-19, est décédé tragiquement à l’âge de 58 ans plus tôt cette semaine.

AFTV

Le fan populaire d’Arsenal Claude Callegari est malheureusement décédé

Dans un article publié sur les réseaux sociaux, sa famille a maintenant confirmé la cause de sa mort et a remercié les fans pour leur « soutien continu ».

«Ma famille et moi tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu et leurs paroles aimables pendant cette période extrêmement pénible», lit-on dans le message.

«Je suis maintenant en mesure de confirmer officiellement que mon père est décédé de causes naturelles liées à sa santé.»

«J’espère que cela garantira la fin de toute spéculation sur la question et que notre vie privée pourra continuer à être respectée pendant que nous organisons ses funérailles. Merci. »

Claude était toujours présent sur AFTV, qui a été fondée en 2012, avec DT, Ty et le présentateur Robbie Lyle.

Il était un invité populaire avec des critiques régulières sur Arsenal et les lacunes de l’équipe, et était célèbre en ligne pour avoir dit à Arsène Wenger: « IL EST TEMPS DE PARTIR ».

La légende d’Arsenal Ian Wright a dirigé les hommages à Claude sur les réseaux sociaux, l’AFTV a également publié un long hommage à l’une de leurs contributions originales.

Absolument Arsenal Mad il l’était et j’ai adoré nos débats! C’est une si triste nouvelle ⚽️❤️ RIEP Claude 🙏🏿⭐️😔 – Kevin Campbell (@ 1kevincampbell) 30 mars 2021

Un communiqué de l’AFTV disait: «Nous sommes absolument dévastés aujourd’hui d’apprendre le décès de Claude Callegari, l’un des contributeurs les plus populaires de la chaîne.

«Claude était une figure très aimée pendant son passage sur la chaîne et grâce à sa passion pour Arsenal, il a pu se connecter avec des fans du monde entier à un niveau significatif.

«Nous avions continué à soutenir en privé Claude pendant son absence de la chaîne pendant la pandémie et la nouvelle de son décès est un choc profond pour tout le monde à l’AFTV et dans la communauté d’Arsenal au sens large.

«Nous ne publierons aucun contenu sur notre plateforme au cours des prochains jours pendant que nous accepterons la nouvelle de son décès.

«RIP Claude Callegari | Père, grand-père, ami et fier fan d’Arsenal. »

Nous sommes absolument bouleversés d’apprendre le décès de Claude Callegari, l’un des contributeurs les plus populaires de la chaîne. – AFTV (@AFTVMedia) 30 mars 2021

Honnêtement, je ne sais pas quoi dire, en tant que fan d’Arsenal aux vues similaires, passionné et fougueux, nous nous sommes affrontés à plusieurs reprises. Mais il y a eu de très bons moments, il était le parrain de nous tous. J’espère honnêtement que vous êtes en paix maintenant, Claude, merci pour les nombreux moments amusants ensemble RIP pic.twitter.com/94b5lenLzB – MR DT (@MrDtAFC) 30 mars 2021

Vous m’avez montré de l’amour dès le départ, avez mis mes miss à l’aise quand elle venait à des événements et montre toujours l’amour à mes enfants. J’espère que tu es enfin en paix parrain, Légende RIP 😢💔👑 pic.twitter.com/4m8KsZhKNs – The People’s Champ 💯🤟🏽 (@TroopzAFC) 30 mars 2021

Pendant ce temps, Arsenal a montré ses respects à Claude en tweetant: «Envoi de nos condoléances à la famille de Claude, aux amis et à tous ceux qui le chérissaient.

«Sa passion pour le club était indéniable et il nous manquera.»

Lyle a écrit: «Claude avait un cœur en or. Je me souviens quand il m’a rejoint lors de ma promenade sur le terrain de la Premier League de Londres pour collecter des fonds et sensibiliser le public à Prostate Cancer UK. Je n’ai pas eu à lui demander qu’il venait de venir. RIP Claude. »

L’ailier d’Everton Yannick Bolasie a également écrit sur les réseaux sociaux: «RIP Claude AFTV Certiii condoléances à toute sa famille, alors qu’il y avait des démonstrations de soutien d’autres fans en dehors d’Arsenal.

RIP Claude 🙏🏿 AFTV Certiii 📺🍿😅 condoléances à toute sa famille – Yannick Bolasie (@YannickBolasie) 30 mars 2021

Quelle triste nouvelle d’apprendre le décès de Claude ce matin. Chaque fois que nous nous croisions, c’était un gentleman absolu et quelqu’un qui avait une passion incroyable pour son club. Un rappel de vous regarder et de regarder les autres. RIP Claude de Paul, Chris et tout le monde à Redmen TV. ♥ ️ – The Redmen TV (@TheRedmenTV) 30 mars 2021

RIP Claude. Un mec charmant à chaque fois que je l’ai rencontré et sur le football, j’ai toujours trouvé ses opinions authentiques et issues d’un lieu de pure passion pour le club qu’il aimait. – Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 30 mars 2021

Très triste d’apprendre que Claude est décédé, nous avons travaillé ensemble plusieurs fois et avons toujours aimé les plaisanteries que nous avions lors des avant-premières de match. Nos pensées et nos prières vont à toute sa famille et à ses amis en cette triste période. RIP Claude ❤️ x pic.twitter.com/zrTZ0pmQYc – West Ham Fan TV (@westhamfantv) 30 mars 2021