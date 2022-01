La famille d’Ahmaud Arbery livre des déclarations d’impact larmoyantes

Ahmaud Arbery vendredi, sa mère, son père et sa sœur ont fait des déclarations larmoyantes de la victime lors de la condamnation des trois hommes qui l’ont assassiné.

Le chagrin de la famille a peut-être poussé le tribunal à imposer des peines maximales aux Travis et Greg McMichael et William « Roddie » Bryan, condamné dans le meurtre d’Arbery en 2020.

« Veuillez donner aux trois accusés responsables de la mort de mon fils la peine maximale dans ce tribunal, qui, je pense, est derrière les barreaux sans possibilité de libération conditionnelle », a déclaré Wanda Cooper Jones lors de l’audience de détermination de la peine le 7 janvier au palais de justice du comté de Glynn à Brunswick, en Géorgie.

«Aujourd’hui, je t’ai mis au repos. Je te l’ai dit, je t’aime. Et un jour, d’une manière ou d’une autre, je vous rendrais justice », a ajouté Cooper-Jones. « Fils, je t’aime autant aujourd’hui que je l’ai fait [the] jour où tu es né. T’élever a été l’honneur de ma vie, et je suis très fier de toi.

La mère d’Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones, quitte le podium après avoir fait sa déclaration d’impact au juge de la Cour supérieure Timothy Walmsley lors de la condamnation de Greg McMichael et de son fils, Travis McMichael, et d’un voisin, William « Roddie » Bryan au palais de justice du comté de Glynn, le 7 janvier 2022 à Brunswick, Géorgie. (Photo de Stephen B. Morton-Pool/.)

Cooper-Jones avait déjà condamné l’avocat de la défense Laura Hogue lors des plaidoiries finales lorsqu’elle a déclaré au jury qu’Ahmaud n’avait « pas de chaussettes pour couvrir ses longs ongles sales » au moment de sa mort.

Comme indiqué précédemment, Hogue a déclaré aux jurés en novembre : « Faire d’Ahmaud Arbery une victime après les choix qu’il a faits ne reflète pas la réalité de ce qui a amené Ahmaud Arbery à Satilla Shores en short kaki, sans chaussettes pour couvrir ses longs ongles sales. »

« Je vais juste dire ceci, peu importe combien de temps et à quel point ses ongles étaient sales, c’est toujours mon fils, et il ne méritait pas de mourir comme il est mort », a déclaré Cooper-Jones à CBS Mornings à l’époque.

« J’aurais aimé qu’il se coupe et se nettoie les ongles des pieds avant de sortir courir ce jour-là », a-t-elle déclaré. « Je suppose qu’il l’aurait fait s’il avait su qu’il serait assassiné. »

Le père d’Ahmaud Arbery, Marcus Arbery, au centre, est assis dans la salle d’audience avec d’autres membres de la famille lors de la condamnation de Greg McMichael, de son fils, Travis McMichael, et d’un voisin, William « Roddie » Bryan au palais de justice du comté de Glynn, le vendredi 7 janvier. 2022, à Brunswick, Géorgie (AP Photo/Stephen B. Morton, Pool)

Greg McMichael, 66 ans, son fils Travis McMichael, 35 ans, et leur voisin, Bryan, 52 ans, ont été reconnus coupables de meurtre en novembre pour la mort par balle d’Arbery, 25 ans.

Greg, un ancien policier, et son fils ont poursuivi Arbery dans une camionnette le 23 février 2020, à Brunswick, en Géorgie, pensant qu’il était responsable d’une série de cambriolages dans la région.

Travis a abattu Arbery, tandis que Bryan a filmé le meurtre. Les avocats de la défense ont fait valoir que les accusés tentaient de procéder à une arrestation citoyenne à Arbery, ce qui était légal dans l’État à l’époque.

Bien qu’Arbery ait été capturé par des caméras de surveillance à l’intérieur d’une maison en construction dans la région, aucune preuve n’a jamais indiqué son implication dans un crime.

Les trois hommes ont été reconnus coupables de meurtre par un jury entièrement blanc, a rapporté le Grio. Ils ont également été inculpés de crimes haineux et d’enlèvements fédéraux distincts, pour lesquels ils seront jugés en février.

Travis et Gregory ont été condamnés à perpétuité, plus 20 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Bryan devra purger 30 ans jusqu’à ce qu’il soit admissible à une libération conditionnelle.

Greg McMichael, Travis McMichael et William « Roddie » Bryan Jr. (Photos : bureau du shérif du comté de Glynn via AP)

Les condamnations pour meurtre dans l’État de Géorgie s’accompagnent d’une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle si le juge fait preuve de clémence envers le condamné. Procureur Linda Dunikoski n’a pas demandé la peine de mort pour les assassins d’Arbery, seulement la perpétuité sans libération conditionnelle.

« Ce n’était pas un cas d’erreur d’identité ou de fait erroné, ils ont choisi de cibler mon fils parce qu’ils ne voulaient pas de lui dans leur communauté », a déclaré Cooper-Jones.

« Quand ils ne pouvaient pas suffisamment l’effrayer ou l’intimider, ils l’ont tué », a-t-elle ajouté.

« Ce verdict n’apporte pas [Ahmaud] de retour, mais cela aide à clore ce chapitre très difficile de ma vie », a déclaré Cooper Jones.

la soeur d’Ahmaud, Jasmin Arberya également appelé à « la peine maximale disponible pour le tribunal ».

« Ahmaud avait un avenir qui lui a été enlevé dans un cas de violence », a déclaré Jasmine en larmes, rapporte NPR. « Il a été privé des plaisirs de sa vie, petits et grands. Il ne pourra jamais réaliser ses rêves professionnels, ni fonder une famille, ni même faire partie de la vie de ma fille.

« La perte d’Ahmaud m’a dévasté, moi et ma famille », a-t-elle déclaré, « je demande donc que l’homme qui l’a tué reçoive la peine maximale disponible pour le tribunal. »

