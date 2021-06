La famille d’AOC rejette la généreuse collecte de fonds de Matt Walsh à hauteur de 100 000 $ – RedState ⋆ .

Dans un troll digne de la folie des médias sociaux, Matt Walsh du Daily Wire a lancé une campagne de collecte de fonds pour la souffrance d’Alexandria Ocasio-Cortez. La grand-mère d’America’s Wokeheart est condamnée à vivre dans la misère et la pauvreté depuis que le président Trump a forcé un ouragan à frapper Porto Rico, puis a forcé son gouverneur à « égarer » des millions de dollars en espèces et en aide juste pour contrarier le grand méchant orange .

AOC s’est assuré de nous montrer les conditions horribles que son abuela a endurées et, bien sûr, en a profité pour blâmer Trump, car cela fait cinq minutes que quelqu’un à gauche l’a mentionné pour la dernière fois.

Il y a un peu plus d’une semaine, mon Abuela est tombé malade. Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + avant JC de COVID. C’est sa maison. Les secours de l’ouragan María ne sont pas arrivés. Trump a bloqué l’allégement $ pour les relations publiques. Les gens sont obligés de fuir les maisons ancestrales, et les développeurs les prennent. pic.twitter.com/wnRxLalA2D – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 juin 2021

Bien sûr, beaucoup de gens se sont demandé comment une députée en exercice gagnant près de 200 000 $ par an (à notre connaissance) pouvait laisser sa propre grand-mère souffrir dans une telle misère. Pourquoi attendre que le gouvernement aide, quand on peut rectifier beaucoup de choses en famille ?

Walsh a poussé la notion un peu plus loin lorsqu’il a décidé de remettre en question les idées d’AOC selon lesquelles seul le gouvernement peut résoudre tous nos problèmes. Vendredi, le commentateur conservateur a ouvert un compte GoFundMe visant à collecter suffisamment d’argent pour financer les réparations du logement d’Abuela AOC et plus encore. Samedi, Walsh a déclaré qu’il avait été informé que les bénéficiaires avaient rejeté l’argent et avait demandé à GoFundMe d’arrêter la campagne, même si elle dépassait 100 000 $.

Une déclaration de @MattWalshBlog concernant sa campagne #HelpAbuela : pic.twitter.com/jHOuc7aVv7 – The Daily Wire (@realDailyWire) 5 juin 2021

Je dois admettre que j’ai mal appelé celui-ci. J’étais convaincu que le trolling de Matt finirait par lui exploser au visage. J’étais sûr qu’AOC était assez intelligent pour prendre cet argent et trouver un moyen de ridiculiser les conservateurs pour lui avoir donné leur argent.

Il s’avère qu’elle n’est pas assez intelligente.

C’est assez fascinant, vraiment. Nous avons amassé suffisamment pour changer la vie de sa grand-mère. Nous aurions pu récolter suffisamment pour sortir tout son quartier de la pauvreté. AOC l’a fermé. Elle préfère laisser les gens souffrir que d’accepter notre aide. Épisode très révélateur. – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 5 juin 2021

Comme les gens de PragerU l’ont suggéré, le problème ici n’est pas le capitalisme, c’est qu’il y a trop de capital dans la souffrance permanente.